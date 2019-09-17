【港鐵出軌】列車車齡逾36年　路軌現三條裂縫　最闊30毫米

東鐵綫紅磡站發生罕見出軌事故，12車卡列車駛入一號月台時，第四至六車卡出軌，第四、五車卡接駁位斷開，事件造成八人受傷。港鐵正進行搜證及移正車卡工作，將會以明日恢復全線通車為目標，但坦言移正列車的工作有不明朗因素。港鐵車務總監劉天成今日傍晚交代事件，指現時最大問題是如何移正其餘兩卡上路軌，並利用其他車輛將它們駛離，當完成此步驟後，可以全面調查現場軌道情況，有無外物導致事件亦要待車卡移離後才可調查。至於昨晚紅磡站有更新鋼軌工程，他指昨晚換了約八米長的鋼軌，與肇事位置距離百米，看起來兩者關係不大。而涉事路軌上有三處裂縫，彼此相距數十米，其中兩個裂縫闊約30毫米，另一個裂縫幾乎只有1毫米，會調查是事故的因還是果。 他又表示，肇事列車是東鐵綫在1983年電氣化時購買使用，1997年進行中期翻新，並有嚴謹定期維修工作及大修。

第四車卡原本出軌（圖上方），後來已被移正。（林振華攝）

港鐵行政總裁金澤培在傍晚的記者會上表示，今早紅磡站事故嚴重，公司非常重視，他與主席到醫院探望傷者，及到紅磡現場了解情況。他表示，此類事故原因有機會是路軌或其他系統的基建問題、車上問題或外部因素，就算車上或路軌發現損傷有可能是成因，亦可能是事故的後果，希望予以時間作詳細調查找出成因以作改善。列車吊走前的搜證工作已完成，移離列車後亦要作新一輪搜證工作，完成後會進行搶修工作，修復工作比較複雜，因要重新審視整個基建系統。

港鐵車務總監劉天成表示，當12卡列車由旺角東站駛至紅磡站一號月台時，有三卡車脫離路軌。而東鐵綫是自動列車運作，當列車埋站時車速會減慢，翻查紀錄，事發時列車時速為30多公里，是稍為慢的。劉指上午8時半發生事故時，站內同事在5分鐘已到現場，首先協助首四卡車乘客經月台離開，而另外八卡車乘客已離開路軌，需要進行列車進入軌道的疏散，需要員工作指引，比較需要時間，大約9時43分完成疏散及進行清出工作，確保路軌上沒有任何乘客，容許工程人員進行工作。

至剛才為止，移正列車的進度比預期好，已將仍在路軌上的六卡列車駛離現場，並以重型吊車將第四車卡移回路軌。他又指，由於列車非常重，現時最大問題是能否順利移正其餘兩卡上路軌，並利用其他車輛將它們駛離，這些步驟非常重要。當完成此部步驟後，可以全面調查現場軌道情況，而涉事列車駛回車廠後亦會作詳細檢查及搜證，會爭分奪秒進行搜證，搜證結束後會作復修，將任何有損傷的物件作完全復修後，希望盡快提供服務。由於比較複雜及有不明朗因素，此刻仍未可以確認旺角東至紅磡站服務何時恢復，為了安全第一，會確認復修完成才恢復服務，會在旺角東站做好人流控制。他又指，與同事會以明日恢復服務為目標。

劉天成指路軌上有三條裂縫。（陳浩然攝）

路軌有三裂縫兩個闊30mm 劉天成﹕波口位置正常

而記者早前提及路軌有損傷，劉天成表示，當人員搜證時發現路軌有三處損傷，會調查損傷是因還是果，會是調查方向之一。三個裂縫，其中兩個裂縫闊約30毫米，另一個裂縫幾乎只有1毫米，甚至少於一毫米。三個損傷的位置相差數十米。他表示，路軌上的裂縫視乎是事故的因或果，如果是因，裂縫的大小對事故會有關係；如果是果，可能只是一個損壞，他們會作出研究。另外，現場有波口，但初步了解後，該個波口是讓列車進入月台，而其位置是正常的。

東鐵綫在1983年電氣化時，而此批車是當時購買使用，肇事列車車齡逾36年，在1997年進行中期翻新，並有嚴謹定期維修工作及大修。

涉事列車車齡逾36年，1997年進行中期翻新。(黃偉民攝)

劉天成又表示，他們今日下午盡量翻查資料，包括由月台面向軌道的閉路電視，片段只可以見到列車進入月台及見到後面三個車卡出軌的情況，希望在搜證過程找到其他資料。

換軌與事發位置距百米 劉天成﹕兩者關係不大

有傳媒問及是否有外物導致事故，劉天成表示，有無外物仍是言之過重，要待其餘兩卡車吊離及駛離有關路面才可以確定有無外物，他們亦會循外物、列車、路軌等方向調查事故。至於昨晚換路軌與事故是否有關，劉指出，昨晚換了約八米長的鋼軌，與肇事位置距離百米，看起來兩者關係不大，但不排除任何因素，亦會是搜證之一，交予專家參考以調查與事件是否有關。

整個路軌近日進行目檢

他又指，更換的八米路軌中，有一個燒焊位置，根據其接受程度，當焊口有地方需要更換鋼軌時，會根據維修要求作更換。而所有路軌有不同的維修策略，包括何時用目檢、無損探傷、以及涉及度差位置，需要作數據搜集等，涉及大量的數據。例如軌道維修要隨每一個段落定立維修標準，例如每隔兩、三日巡查一次，另外亦會每數星期進行無損探傷，而軌道幾何亦會有進行的時間。另外由於軌道屬於渡線，波口位會每數個月進行一次數據分析。他表示，涉事整個路軌近日進行目檢。

而鋼軌的使用期限要視乎磨耗情況，由於列車的車轆及路軌皆是鋼製，鋼與鋼之間磨擦會有磨耗，當磨耗到達一個限界時，路軌需要作更換。所有鋼軌都有更新標準，而此路軌未到要更換的程度，但會作出調查。更換標準要視乎每個地方鋼軌幾何情況、列車輪軸次數及噸數等，是一籃子的考慮，而現時最重要要視乎鋼軌的情況。

港鐵主席歐陽伯權、港鐵行政總裁金澤培及港鐵車務總監劉天成傍晚回應事件。(陳浩然攝)

港鐵主席歐陽伯權表示，今晨港鐵發生嚴重事故，他代表董事會要求管理層盡快查出真相以作改善，交通意外不幸令乘客受傷，他感到非常抱歉。他曾到醫院探望一名傷者，指傷者穩定，希望他與其他受傷乘客早日康復。「呢件事我哋唔想見到，但已要求管理層用最快時間查出真相，等我哋知道有咩要改善。」他今早到現場了解事件嚴重性，劉天成今晨曾表示要一段時間分析事故，現有200名職員移開損毀列車，盡快恢復服務。今早劉表示會成立的專家小組，他表示支持及歡迎，專家小姐將邀請外國專家，可以提供新的角度，並希望小組盡快提供消息及數據。

他又指，無可否認，訊號系統故障事件及今次事故一定會令港人對港鐵有負面影響，他承認事件，故要求管理階層最快查出真相，如同上次訊號系統一樣，知道事件的原因，向港人匯報報告，讓市民知道安全是港鐵的首要項目。他對今次事件表示非常抱歉，希望大家提供時間予管理層，讓內部及海外專家一同分析事件成因。