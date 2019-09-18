【831太子站】港鐵圍封太子站B1、C1出口　花壇、連儂牆被清

8月31日太子站衝突事件成為惹起公眾關注，事後坊間更一度傳出「打死人」傳聞，因而有大批市民到太子港鐵站B1出口獻上鮮花，又將B1出口化作連儂牆，貼上「公開831CCTV」等標語。不過今（18日）早上有市民發現，太子站B1出口遭圍封，有工人於出口外疑準備施工；而原本在出口的花壇及連儂牆都被清拆。有網民批港鐵做法「此地無銀三百兩」。

太子站內C1出口則張貼告示，指「部分車站設施被惡意破壞，港鐵會儘快將設施復修」。（鄧柏良攝） 職員：有設施被破壞 記者今早到場視察，發現太子站B1及C1出口均封上圍板，記者向職員查問出口圍板因由，職員表示，因早前有設施受到破壞，因此需要圍封進行維修。港鐵安排職員在B1出口站內位置當值，指示乘客往其他出口；而站內C1出口則張貼告示，指「部分車站設施被惡意破壞，港鐵會儘快將設施復修」。

今早陸續有市民前往B1出口獻花，重建花壇。（鄧柏良攝） 花壇被清 市民重建 今早網民拍下B1出口前的花壇已被清拆，至早上9時許，記者發現有清潔工將多個載滿鮮花的垃圾袋搬走。未幾，陸續有市民前往B1出口獻花，重建花壇。

港鐵回應指，因太子站內設施受到惡意破壞，B1及C1早前已暫停使用。今（18日）早上工程人員有關出口封上圍板，以進行維修工作。

8月31日深夜，太子站內疑有市民與示威者發生爭執，有大批速龍小隊成員及防暴警員衝到月台，並向車廂內只戴口罩人士揮舞警棍及噴胡椒噴劑，事件導致多人受傷，車廂內一片狼藉。及後警方又一度拒絕救護人員到站內施救，事後更曾傳出「打死人」傳聞。因此有多名市民於B1出口獻上白花，並促港鐵公開當日CCTV，還原真相。