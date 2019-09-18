【逃犯條例】台灣港生宿舍設連儂牆　遭內地生撕毀兼叉頸

香港留學生在台灣遭內地學生毆打，今午有網民於「連登」討論區發帖，指其在台灣留學的友人近日因在宿舍門製作連儂牆，遭內地學生侮辱、撕毀連儂牆，甚至遭叉頸。事件引起台灣學界關注。據了解，事件發生在位於高雄的義守大學，香港校友會向學校職員了解事件，對方指內地生已道歉，將按校規處分。

綜合網上消息，一名今年前往台灣義守大學就讀大一的新生，近日於其宿舍門口設置連儂牆，以便條紙砌成「HK」字樣，又寫上「我願榮光歸香港」，「今日香港，明日台灣」等字句。連儂牆其後引起該校內地學生不滿，出言侮辱並屢次撕毀連儂牆，事主阻止時遭到對方「叉頸」。懷疑打人的內地學生，則一度於自己的宿舍門口掛上多面五星旗。

校友會會長：內地學生將按校規處分

該校香港校友會會長表示，得悉事件後已向學校國際處查詢，職員指已帶同涉事學生到警察局進行調解，香港學生並無動手，內地學生已向他道歉，將按校規處分該名內地學生。

義守大學發聲明指，在中秋連假期間，宿舍管理員接獲港生投訴，指出眼見張貼於寢室外的標語正遭陸生撕下，出面加以制止，並因此產生摩擦；校方在接獲投訴後，隨即展開事件調查，並加派校安加強巡查，宿舍回歸平靜。雙方當事人並在今日下午7時許，於管轄派出所完成和解；針對兩位同學爭執，校方後續將依校規處理，並由學務處持續進行追蹤輔導。義守大學有來自40多國、一千多名境外生，向來以國際化校園著稱，未來也將秉持一貫立場，尊重多元文化差異，加強不同族群互動理解，教育學生理性溝通，共同維護民主、開放校園。