【黃埔鼠患】打烊後變老鼠樂園　泰妹餐廳：關門兩天滅鼠消毒

老鼠在玻璃幕牆內遊走。(網上片段截圖) 有市民於前日(17日)將一條短片放上網，僅長1分鐘的片段可見，入夜後的紅磡黃埔花園內，一間已經打烊的泰式餐廳，有多隻老鼠在餐廳的玻璃幕牆內遊走、攀爬窗花等，亦有老鼠聯群結黨，在餐廳內的屏風等設施走來走去，目測最少有10多隻老鼠，牠們相當「生猛」，儼如在開派對一樣。 涉事片段曝光後，涉事的「泰妹餐廳」，當日深夜(17日)在其FACEBOOK專頁出文：

黃埔分店9月18日起關門兩天進行改善工程及清潔消毒 由於近日得悉本餐廳有鼠患，本分店已作出以下安排： 1. 黃埔分店9月18日起關門兩天進行滅蟲工作及清潔消毒 2. 即時銷毀受影響食材 3. 經過本餐廳了解，源頭為餐廳通風喉連接大廈地牢位置，本餐廳將進行改善工程以防止害蟲進入本餐廳範圍 4. 加強注重衛生及食物安全，按照衛生署指引定期進行滅蟲工作 不便之處，敬請原諒。亦非常感謝街坊提點。本餐廳承諾會積極進行改善。 泰妹餐廳

有網民顯然對其做法不滿，在其專頁留言：「冰封三尺非一日之寒；老鼠羣出非一日之事。俾人爆大鑊先做嘢是一種態度！欽敬！欽敬！」亦有網民認為餐廳：「夠誠實、夠坦白」，餐廳專頁管理員回覆「做錯要認，打要企定，對各位街坊做成不安深表歉意」另有網民指出：「黃埔本身都有問題，忽視鼠患。身住黃埔20幾年，老鼠一年多過一年。細個都係黃埔打工做過餐廳，根本就解決唔到老鼠入侵嘅問題，不過衛生問題，盡搞啦」。

至於眼利的網民則發現，其聲明最初是寫上「由於近日得悉本餐廳有害蟲出沒」，該網民直指：「你地似要㓕鼠多過滅蟲」。餐廳專頁管理員回覆指：「已改字眼，請原諒。滅蟲是統稱」。事後聲明將「害蟲」字眼改為「鼠患」。

《香港01》記者於昨日(18日)深夜到泰妹餐廳黃埔分店了解，發現其門外貼有一張A4紙，紙上亦寫有FACEBOOK帖文的內容，表明18日與19日關門兩天，以進行清潔消毒及滅蟲工作。記者曾用電筒照入餐廳內，並未發現老鼠及其他害蟲出沒。

餐廳關門兩天消毒滅鼠。(賴南秋攝)