【逃犯條例】深水埗站大叔捉女子跳閘被圍　港鐵：女乘客已付費

男子被大批警員護送上警車。（林振華攝）

深水埗站下午發生打鬥事件，一名中年男子疑因被指捉住一名涉嫌「跳閘」的女子，被在場大批市民包圍，警方到場處理。

傍晚5時許，警方接報有約2至3人於深水埗地鐵站內爭執，現場有過百名人士包圍，多輛警車於深水埗站外戒備。現場消息指，一名中年男子疑被指捉住一名涉嫌「跳閘」的女子，女子手臂被抓傷，其後中年男又與站內另一名男子爭執，其後被在場市民包圍，多名軍裝警員進入站內。大批市民於站內近控制室外聚集，控制室門外遺下兩個破裂的玻璃樽，又有帶口罩男子遮擋站內入閘機及用腳踢，港鐵職員於站內駐守。

女子：被一名男子從後抱住

一名在場聲稱是跳閘後被捉的女子指，當時跳閘後被一名中年男子追罵，其後被另一名男子從後抱住，她指不肯定是否控制室內的該名中年男，但認為男子行徑很不尊重，她在場向警員表示自己被非禮，但指警員要求她到警署報案。

男子被帶上警車 包圍人士到深水埗警署

晚上7時許，涉事中年男子突然由警員護送下步出控制室，出站登上警車離去，有在場人士不斷指罵該名男子，又罵警員為「黑警」，於警車開車離開後，仍不斷於警車旁指罵。有在場包圍人士離開深水埗站，並高呼「圍深水埗警署！」，其後陸續徒步前往深水埗警署。約30名市民於深水埗警署外對面行人路聚集，不時高叫「阿Sir出嚟」等口號，又用電筒照向警署外牆。人群於晚上9時許陸續散去。

港鐵：確認女乘客已拍卡付費

港鐵發言人回覆指，根據車站紀錄，今午約5時35分，車站職員於深水埗站大堂近付費區內執勤期間，接獲一名乘客反映，有一名女乘客於出口附近跳過閘機，離開付費區範圍，職員於是上前處理，及後確認該名女乘客已拍卡付費，之後兩名乘客已分別離開車站。發言人又指於處理事件期間，車站職員曾應女乘客要求協助報警。

男子遮擋站內控制室。（林振華攝）