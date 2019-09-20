【港鐵出軌】損毀車卡已拖返車廠　港鐵：復修工作大致完成

港鐵於上午5時半宣佈：東鐵線紅磡站附近的復修工作大致完成，現時紅磡站月台已可使用。

東鐵線服務如下：

紅磡至羅湖每3分半至6分鐘一班

紅磡站至落馬洲站每12分鐘一班

此外，直通車服務今日如常

港鐵指，港鐵職員正全力作最後處理，務求盡快全面恢復列車服務。

列車拖走後工程人員緊急維修路軌。(賴南秋攝)

港鐵東鐵線紅磡站出軌意外，由周二(17日)上午8時半事發至今，已超過兩日。涉事出軌列車一共12卡，其中6卡已於昨日(19日)上午拖走，其餘6個車卡則一直暫放在紅磡站月台。東鐵線紅磡站來往旺角東站，需以單一月台提供服務，營運受阻。

今日凌晨1時左右，港鐵安排一輛「環保柴油機車」駛至紅磡站外，工程人員隨即將機車與損毀的車卡連結。東鐵線紅磡站的列車服務，至今日凌晨零時59分結束。直至今日凌晨1時40分，該輛柴油機車牽引了6個涉事卡卡，由紅磡拖返火炭何東樓車廠進行維修。工程人員待列車拖離後，隨即展開路軌維修工程。

直至今日凌晨5時半，港鐵宣佈東鐵線紅磡站附近的復修工作大致完成，紅磡站月台已可使用。由17日早上8時半計起，即紅磡站涉事月台封閉近70小時。

是次用作拖車的「環保柴油機車」，由九廣鐵路(KCR)購入，2004年投入服務，為德國西門子設計及製造，九鐵當時以1.3億元購入5輛該款全新機車。該車屬柴電傳動設計，由柴油內燃機驅動發電機，再供電予摩打繼而推動車輪產生動力。九鐵當時指，新款環保機車會用於貨運及維修工程上。新機在運作時，較以往的舊有柴油機車可降低17分貝聲浪，並減低廢氣排放量達20%。