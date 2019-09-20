【連儂牆】何君堯搞清潔日　大埔九龍灣人憂衝突　坑口貼棄牆保人

立法會議員何君堯早前發起9.21清潔香港行動，批評食環署執法不力，並呼籲市民明日一同清除全港連儂牆。記者今（20日）曾發生襲擊及傷人事件的連儂牆，包括九龍灣、將軍澳及坑口視察，發現仍有市民張貼宣傳反修例運動的單張。有市民指，預期明日不同陣營的市民或會出現衝突，故會留在家中製作宣傳物品；亦有市民不建議死守連儂牆，認為若人數不比何君堯眾人多，便要權衡輕重，適時離去。

何君堯發起的清潔香港行動在上水、粉嶺、太和、大埔、沙田、馬鞍山、屯門、天水圍、朗屏、元朗、荃灣、大窩口、葵涌、葵芳、深井、西貢、將軍澳、坑口、青衣、馬灣等港九新界區均有部署。他計劃眾人在到達集會地點後先叫口號及闡述當日行動，其後便會清理各區的連儂牆。

市民協助修補九龍灣連儂牆 籲明日需看人數行事

記者今日到九龍灣連儂牆、將軍澳連儂牆及坑口連儂牆視察，發現仍有市民張貼宣傳物品。有居住在北區的理工大學學生到九龍灣連儂牆，他表示，北區連儂牆的修復進度慢，相比之下，九龍灣連儂牆的進度快，故特意過來幫忙修補。他指，自己將會留在家中做宣傳品，在明日已知將有衝突的情況下，不值得冒險。

「最理智的方法就是離開」

其後，市民蕭先生經過九龍灣連儂牆，為兩名理大學生買了飲料。他指，自己在九龍灣上班，平日看見年輕人參與抗爭也會為他們購買飲品。對於明天可能出現的衝突情況，他不建議堅守連儂牆，並應該要視乎人數多少決定是否留守。若學生堅持守護，他就會用盡方法記錄。他表示，平日也有參與遊行，在前線與俗稱「勇武」的年輕人傾談過後，他認為他們的思想成熟，為反修例運動帶來希望。「真正的暴力是不顧後果的，如有人自恃被包庇為所欲為。」據他多次觀察，年輕人多時在衝突中受傷，是源於他們堅持與對立人士面對面說道理。「在他們已經張牙舞爪，準備攻擊你的時候，最理智的方法就是離開。」

他又說，雖然現時有許多年輕人因為事件令家庭關係緊張，但亦要嘗試明白他們作為父母的心情。有時離開現場，在事後返回並重建連儂牆，或許是更理想的做法。「因為現時問題沒有即時性的解決方法，即使破舊立新成功，立新亦需要一段長時間。」他希望年輕的示威者要考慮人數多少才行動，「雖然二百萬（人）唔理，一百萬（人）都不理。但有數量，就代表安全。不要以卵擊石。得幾人便不要去衝。少一個就是少一個。」

九龍灣連儂牆於七月曾發生襲擊事件，一名姓黃的中年漢在該處連續拳打居住在九龍灣的姓麥青年共13拳。黃早前被捕，並被控兩項襲擊致造成身體傷害罪。

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將軍澳連儂牆有市民續貼便利貼：保護自己較重要

上月底，將軍澳位於景林邨連接厚德邨行人隧道的連儂牆曾經發生斬人案件。數名男女在整理貼紙時，與一名男子發生爭執，其後兩女一男被人用刀斬傷。

至今日，將軍澳連儂牆仍有市民繼續張貼便利貼及宣傳品。中五學生鍾同學認為，連儂牆是大家表達意見的場地，她認為不需要有人到場清理。在旁的林同學認為，連儂牆是一個予港人表達立場的地方，「其實有時會來到看留言，覺得可以互相激勵，（紙條）又不會阻礙到人，不需要清理。」對於周六有稱到場清理連儂牆，林同學坦言擔心明日出現衝突情況，「我覺得保護自己比較重要，因為之前都有暴力事件發生。」她認為，連儂牆一旦被人拆毀，市民可以再重建，明日首要是保護自身安全，「不想再見到有人受傷，或者再出現任何暴力事件」。

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中學生：唔想再見到有人受傷

位於坑口的連儂牆，隧道內寫有「棄牆保人」及「香港人加油」等的字句。中五學生鍾同學認為，連儂牆是大家表達意見的場方，她認為不需要有人到場清理。在旁的林同學認為，連儂牆是一個予港心表達立場的地方，「其實有時會嚟到睇留言，覺得可以互相激勵，（紙條）又唔會阻到人，唔需要清理。」

對於周六有稱到場清理連儂牆，林同學坦言擔心出現衝突情況，「我覺得保護自己比較緊要，因為之前都有暴力事件發生。」她認為連儂牆一旦被人拆毀，市民可以再重建，首要是保護自身安全，「唔想再見到有人受傷，或者再出現任何暴力事件」。

深圳旅客：感受到港人創意及凝聚力

程從深圳來港了解反修例運動的何先生（化名）及黃小姐（化名）表示，內地新聞對反修例運動的評價一面倒，所以想親自來港了解事件。何透露他從事設計工作，「設計與政治從來都分不開，看到連儂牆後感受到港人的創意及凝聚力。」

對明天何君堯「清潔香港運動」感擔心

「這場運動超過100天，香港人很堅持，看到文宣後覺得大家懂得苦中作樂。」二人均表示知道，早前在各區連儂牆都發生衝突，得悉周六何君堯舉行「清潔香港運動」時都表示擔心，「不想看到有人受傷，要撕就由他們吧，之後再貼。如牆上有人貼上「棄牆保人」四字作提醒，希望明天港人能好好保護自己。」