【警方記者會】百日示威　警射3100催淚彈　拘1474人　79人涉暴動

警方今日（20日）於例行記者會上表示，6月9日至今有1474人被拘捕，207人被落案控訴，當中79人涉暴動，包括44人涉嫌參與721港島區暴力事件、6人涉嫌參與721元朗暴力事件及16人涉參與831銅鑼灣及灣仔的示威。警方於傍晚再於落馬洲拘捕一名59歲本地男子，他涉嫌「參與暴動」被拘捕。行動至今，警方共使用約3100枚催淚彈、約590發橡膠彈、約80發布袋彈、約290發海綿彈。

721港島44人涉暴動 元朗六人被控暴動罪

警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥表示，行動至今有1,474人被拘捕，包括1,190男284女子，年齡介乎12至84歲，至今有207人被落案控訴，當中79人涉暴動，40人涉非法集結，21人涉刑事毀壞，22人涉嫌藏有攻擊性武器等。而暴動罪中，44人涉嫌參與721港島區暴力事件、6人涉嫌參與721元朗暴力事件及16人涉參與831銅鑼灣及灣仔的示威。

另外，新界北總區重案組人員經進一步調查後，今日（20日）於落馬洲拘捕一名59歲本地男子，涉嫌「參與暴動」，他將被通宵扣留調查。合計共7人涉元朗「參與暴動」。

警：暫未有無罪釋放人士的數字

警方拘捕了1,400多人，只有207人被落案起訴，數字少於一成半。記者追問警方是否濫捕、會否有被捕人士無罪獲釋的數字。江永祥表示，警方暫未有無罪釋放人士的數字，但相信警方未來不只會檢控207人，因有被捕人士獲保釋候查，又指部分案件仍在調查中，警方不排除其餘1,200人在調查後有足夠證據會繼續檢控。他表示，獲釋數字不代表警方不再調查有關案件，因有個別被捕人士拒保，警方在此情況下將他暫時釋放，不等於警方不跟進相關案件，他不同意警方現只檢控200多人而得出警方拘捕是過於草率的結論。另外，警方在過去一百日的行動中，共使用約3100枚催淚彈、約590發橡膠彈、約80發布袋彈、約290發海綿彈。此外，至今有250名警員受傷，當中有警員被示威者投擲不知名腐蝕性液體而受傷、被硬物擊中受傷、被鐳射槍照射眼部、被汽油彈擊中、被彈珠面部嚴重受傷。

警方不排除其餘1,200人在調查後有足夠證據會繼續檢控。（余睿菁攝）

就9月15日北角事件，一名48歲男子懷疑用摺凳襲擊市民，警以涉嫌「普通襲擊」及「藏有攻擊性武器」將他拘捕；9月14日淘大商場事件中，警方於9月17日拘捕一名31歲男子，涉嫌「協助他人逃走」；一名18歲男子涉於7月22日，刑事毀壞一名立法會議員荃灣辦事處玻璃及物件，案件已經於9月19日提堂；7月21日元朗事件，警方於9月17日以涉嫌「參與暴動」將一名57歲男子拘捕。

警方又指，檢控前會與律政署研究初步證據，如果已經有足夠證據作檢控，而有關指控及罪行屬嚴重的話，警方會選擇即時檢控，希望法庭可以盡快處理，因應案件的嚴重程度，去提供擔保條件，例如宵禁等。