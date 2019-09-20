【逃犯條例】多區活動百人出席　天水圍大合唱　太古城全民運動日

反對逃犯條例修例示威活動繼續，今晚除了荃灣有中學生築人鏈外，其他地區亦有示威活動，包括天水圍天頌苑巡迴合唱團及太古城全民運動日。逾百名市民在天頌苑羅馬廣場聚集，主辦單位指他們是一群在天頌苑土生土長的年輕人，希望透過活動Connect老一輩與年輕人，並呼籲眾人勿投票予民建聯，其間主辦方以投影機播音樂，眾人高唱《願榮光歸香港》、《肥媽有話兒》等歌曲。另外，太古城全民運動日同樣有逾百人出席，他們步行至鰂魚涌公園後開始慢跑，部分人邊跑邊叫口號、唱歌，亦有人在海傍逗留。

【22﹕03】天水圍﹕出席人士高唱歌曲《肥媽有話兒》，並大叫釋放肥媽。該首歌是網民惡搞藝人肥媽，將其在撐警集會中言論改編剪輯成批判警察的歌曲。

【21﹕50】天水圍﹕出席人士大叫伸出右手，並高呼﹕「天水圍！加油！」現場氣氛平靜，播歌為主。

【21﹕45】天水圍﹕出席的人士坐在羅馬廣場四周，部分人亮起手機閃燈，並大叫口號，並開始唱《願榮光歸香港》。人數接近百人。

【21﹕33】天水圍﹕天頌苑現時有40多人聚集，並有投影播歌。

天水圍天頌苑廣場過往亦多次有網民發起反修例活動，包括8月30日近百名街坊聚集，眾人亦舉起手機燈，用鐳射光照射，沿著廣場圍圈呼叫「光復香港，時代革命」等口號，眾人其後散步至天澤邨，最後在天恆邨結束散步，歷時1小時。

另外，在9月14日天水圍親子遊行獲發反對通知書仍有人自發上街，當日晚上亦有天頌苑居民包圍保安室，質問天頌苑瑞安管理公司，會如何處理警察闖入屋苑。管理公司指，將會容許警方進入屋苑執法，又稱，「如果你被人打，你自己報警」。事件觸發數十名天頌街坊包圍保安室。最後，管理公司承諾，若警方要上樓，必須要知道被捕者名字及罪名，方會放行。而日後警員上樓，必須登記姓名及委任證編號，惟居民不滿意有關説法，要求管理公司瑞安物業管理公司交代。

港鐵太古站在8月11日曾有防暴警衝入車站入口，近距離向示威者施放胡椒彈及揮棍猛打示威者。之後，有網民多次在太古城中心發起反修例活動，包括9月9日網民號召在太古城中心內大合唱，數百人響應活動，高唱歌曲「願榮光歸香港」。事後太古城中心指活動未預先獲得商場管理公司批准，對租戶及客戶造成的不便表示遺憾。此大合唱成功引起反修例人士共鳴，並先後多次在全港多區舉辦同類型活動。而9月14日太古城中心亦再度有大合唱，有民間管弦樂隊出現，演奏《願榮光歸香港》，全場大合唱。