【和你塞4.0】警青馬收費站截人　帶走攜反光衣、「PRESS」證男子

反修訂《逃犯條例》風波持續，有網民今日（22日）再發起機場「和你塞4.0」行動，堵塞來往機場的交通。今早防暴警於多處進行截查，包括於青馬收費廣場車站，登上每輛巴士逐輛搜查，中午時份至少有六人遭截查，其中三人被帶走。一名被帶走人士涉未能出示身份證；另一人攜有「PRESS」字眼的紙張，惟未有記者證的男子被帶上警車。另有一人涉藏有工具可作非法用途帶走。

男子涉藏有工具可作非法用途被帶走。（鄧詠中攝）

巴士站截查 六人被搜三人遭帶走

有網民今早再度發起「和你塞4.0」行動，以堵塞機場交通，防暴警察今早出現於青衣港鐵站、機場等地方駐守戒備。另外，青衣收費廣場兩邊方向巴士站均有警車駐守，其後警員每輛巴士均登上進行搜查。車站位置至少有六人遭截查，三人被帶走，當中一名男子因「形跡可疑」被警員截查、另外一名操普通話男子，以及一名攜有行李的男子被截查看，均被放行。

攜「PRESS」紙張、無記者證男子遭帶走

此外，一名疑未成年男子因未能出示身份證被帶走，而在場一名攜有印有「PRESS」字眼的紙張、未有記者證，帶備反光衣、頭盔、眼罩等物品的男子被帶上警車。另有人背包被搜出頭盔、眼罩、勞工手套、防毒面罩，以及一份寫上「香港革命」單張的男子，涉藏有工具可作非法用途被帶走。

較早前，有一名少年因未能出示身份證被帶走。