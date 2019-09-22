【和你塞4.0】警青馬收費站截人　帶走攜反光衣、「PRESS」證男子

反修訂《逃犯條例》風波持續，有網民今日（22日）再發起機場「和你塞4.0」行動，堵塞來往機場的交通。今早防暴警於多處進行截查，包括於青馬收費廣場車站，登上每輛巴士逐輛搜查，中午時份至少有六人遭截查，其中三人被帶走。一名被帶走人士涉未能出示身份證；另一人攜有「PRESS」字眼的紙張，惟未有記者證的男子被帶上警車。另有一人涉藏有工具可作非法用途帶走。
男子涉藏有工具可作非法用途被帶走。（鄧詠中攝）
巴士站截查 六人被搜三人遭帶走
有網民今早再度發起「和你塞4.0」行動，以堵塞機場交通，防暴警察今早出現於青衣港鐵站、機場等地方駐守戒備。另外，青衣收費廣場兩邊方向巴士站均有警車駐守，其後警員每輛巴士均登上進行搜查。車站位置至少有六人遭截查，三人被帶走，當中一名男子因「形跡可疑」被警員截查、另外一名操普通話男子，以及一名攜有行李的男子被截查看，均被放行。
攜「PRESS」紙張、無記者證男子遭帶走
此外，一名疑未成年男子因未能出示身份證被帶走，而在場一名攜有印有「PRESS」字眼的紙張、未有記者證，帶備反光衣、頭盔、眼罩等物品的男子被帶上警車。另有人背包被搜出頭盔、眼罩、勞工手套、防毒面罩，以及一份寫上「香港革命」單張的男子，涉藏有工具可作非法用途被帶走。
較早前，有一名少年因未能出示身份證被帶走。
機管局實施禁制令 機場Ｅ車改道
機管局於上月獲批延長禁制令，禁止任何人非法地及有意圖地故意阻礙或干擾香港國際機場及鐵路的正常使用。機管局早前指，機場客運大樓現正實施進出管制，持有將於24小時內有效離港機票或登機證，以及有效旅遊證件的真正乘客，才可進入客運大樓範圍。
運窮署今早宣佈，前往機場的E車，包括E11,E11A,E21,E22,E22A,E23,E23A號路線及龍運巴士E32,E33,E33P,E34A,E34B,E41,E42號等路線，均改以東涌為終點站，停用機場及機場博覽館各車站。