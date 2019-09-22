【9.22沙田】中年漢與示威者口角被「私了」　頭破血流瑟縮一角

網民發起今日在沙田新城市廣場舉行「和你Shop」，組成人鏈合唱歌曲表達反修例訴求。在市民與示威者載歌載舞期間，沙田站有中年漢與示威者發生口角，大批示威者趕至聲援，中年漢寡不敵眾，遭人「私了」圍毆至口腫臉腫，頭部多處有瘀傷及血痕，中年漢一度被打至瑟縮一角，抱頭自衞，但示威者未有放過他，繼續作出羞辱。示威者隨後在站內作出破壞，包括毀爛入閘機、售票機、閉路電視等，防暴警衝入站後示威者四散，當防暴離開後，示威者再聚集，更在商場地面倒花生油及灑水，築起路障。

+ 2

今日下午4時許，沙田站客戶服務中心突然發生混亂，一名穿灰色衫的中年漢被指與黑衣示威者有磨擦，雙方一度發生爭執，其間有人出手，大批示威者立即趕至包圍，中年漢被人圍毆至口腫臉腫，額頭、眼角及鼻都有瘀傷及傷迹，中年漢指罵示威者時有人用條狀物件打頭，失去平衡蹲在一角，抱頭自衞，示威者用鐳射光照射他，又拍片羞辱他。

示威者之後轉移在車站破壞，打爛售票機和入閘機，又用傘柄毀壞閉路電視，其間有無綫新聞的攝影器材被人用噴漆噴黑。約半小時後，大批防暴警從沙田巴士總站趕至進行驅散，惟遭「私了」的中年漢已不知所終，示威者亦都四散。

示威者商場倒花生油灑水

防暴警一度進入連城商場搜索，之後退回沙田站戒備，封鎖車站出入口，其間有防暴警呼喝一名圍觀男士，雙方爆發口角，有市民不滿加入戰圍，一同指斥警員，防暴警隨後退回巴士總站外，港鐵亦將該處落閘。

沙田站往新城市廣場的通道在一場混亂後滿地垃圾，示威者見防暴離開再次聚集，有人向地面灑花生油及肥皂水，並用消防喉向地面射水，令地面非常濕滑。至下午5時許，防暴警再次攻入沙田站，一字排開戒備。