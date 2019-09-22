【9.22沙田】示威者連環縱火　砍樹助燃　防暴射催淚彈驅散

網民在沙田新城市廣場發動「和你Shop」，至傍晚演變成激烈警民衝突。示威者在沙田源禾路連環縱火，有人砍掉一帶樹木助燃，火勢十分之大，冒出陣陣黑煙，及刺鼻氣味。警方在傍晚6時許施放催淚彈驅散，示威者用遮陣頑抗，之後四散。入夜後警方在沙田佈防，防暴警在多處搜索。

下午5時許，原本在沙田新城市廣場聚集的示威者陸續離開，向大會堂方向前進，他們在源禾路設置路障，將一個巨型鐵閘拉出馬路，橫亘阻塞交通，其間有人舖設雜物、垃圾桶、紙皮等，點火形成火路障，火勢強大，冒起陣陣黑色濃煙。

約下午5時47分，示威者仍在設路障期間，防暴警突襲將多人按地制服，有女示威者被警員推入花糟，女示威者不斷尖叫。示威者從源禾路退至担杆莆街，防暴警尾隨追到源禾路與担杆莆街轉角位戒備，有在鄰近商場平台的人向警方掟石，更有人掟滅火筒。

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速龍防暴沙田佈防 嚴陣以待

示威者躲入担杆莆街一個公園內，有人掘磚，有人放火，亦有人砍樹為火種助燃。示威者經商討後在担杆莆街設遮陣與警方對峙，警方在傍晚6時許先後高舉黑旗及橙旗，約十分鐘後施放催淚煙。

防暴警之後推進，示威者四散，多名速龍小隊警員在大會堂百步梯搜索，防暴警亦衝入沙田中央公園，惟示威者已逃去，大批防暴警在新城市廣場外馬路設封鎖線，沙田氣氛十分緊張。