【9.22青衣】聶德權被圍防暴救駕　示威者噴滅火筒　青衣站關閉

政制及內地事務局局長聶德權在青衣出席公眾活動後被示威者包圍，事件漬變成警民對峙。防暴警到場救駕後，退入青衣站戒備，示威者在青衣站及青衣城與警對峙，其間曾使用滅火筒噴射，又叫口號及跳舞叫囂，防暴警亦以強光還擊。港鐵亦宣佈，因應現場突發情況，顧及乘客和員工安全，東涌綫來回方向列車現時不停青衣站，青衣站暫時關閉。至傍晚近6時，大部分示威者已散去。

下午約4時，聶德權較早前出席活動時被圍堵，難以離開。（翻攝自港台）

政制及內地事務局局長聶德權今午在青衣海濱長廊出席葵青區議會及民政事務處同心匯聚賀國慶嘉年華活動，他接受傳媒訪問時，突然遭反修例人士狙擊。有示威者在電視鏡頭前向他掟物及高聲指罵，聶見狀掉頭離開登上座駕，惟其乘坐的車輛AM93被包圍，未能離開現場，有示威者設路障，更人向聶德權的車輛掟雜物，致其擋風玻璃破裂，阻礙聶德權離開。

防暴警隨即到場救駕，示威者四散離去。聶德權座駕在下午3時53分左右順利駛走。至下午4時，大批防暴警員進入青衣站，青衣站突然落閘，引起市民及示威者不滿，他們在青衣站近青衣城高呼口號，青衣城有示威者取來滅火筒，向地噴了幾下。數分鐘後，青衣站有示威者在站內用滅火器噴地後，在商場喊口號。青衣站有中年女士拍攝記者「大頭」，被示威者包圍，要求刪除後獲放行。防暴警仍在站內。

有消防到青衣站戒備。(鄧詠中攝)

下午5時，青衣站有消防員到場了解，他們手持鉗及滅火筒，與救護員在場戒備。十多分鐘後，青衣站突然有20多名速龍小隊現身，並走向東涌線月台。青衣站內廣播表示即將封站，呼籲離開。港鐵亦宣佈，因應現場突發情況，顧及乘客和員工安全，東涌綫來回方向列車現時不停青衣站，青衣站暫時關閉。被問及有否乘客仍然逗留在站內，有防暴警察表示不清楚，港鐵職員正在進行疏散。

約半小時後，青衣站全部出入口已落閘，有數名年輕人留守B出口閘外，席地而坐，稱「返唔到屋企」，留守溫習功課。青衣城大部分商店已拉閘。而青衣站A出口有大量示威者聚集，防暴警在閘內以強光照射示威者，現場有消防、救護戒備。其間，防暴警向消防了解時，有人用滅火筒向他們噴射，冒出白煙。有示威者在閘外跳舞。