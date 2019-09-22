【9.22全港交通評估】示威者南昌徒步至圓方　塗污西九巴士站CCTV

反修例風波持續，網民發起機場「和你塞4.0」行動，到香港國際機場作「交通壓力測試」，惟警方早於青馬收費廣場駐重兵截查乘客。網民將行動改為「全港性交通交通系統評估」，改為前往東涌線沿線的東涌站東薈城、青衣站青衣城、南昌V-WALK及九龍圓方聚集。 數十示威者於圓方「追擊」美心集圓其下食肆，貼紙條、倒轉餐牌及叫口號，南昌近百示威者隨後徒步約1小時到圓方進行支援。其間，示威者曾於南昌站破壞列車車廂，及向高鐵站平台閉路電視噴漆塗鴉。傍晚警員增援九龍站，與示威者對峙。

下午2時半，南昌站有約70名市民在商場中庭聚集，唱《肥媽有話兒》及高呼「光復香港，時代革命」等口號，氣氛平和。及至下午約5時，東涌綫一列往東涌方向的列車於南昌站上落客期間，有人破壞車上設備，列車服務受阻。被問及有否乘客仍然逗留在站內，有防暴警察表示不清楚，港鐵職員正在進行疏散。

下午3時許，在圓方商場內有人大叫「光復香港」，約十多人隨即大叫「時代革命」。及至近下午4時，圓方內有約50人聚集於溜冰場，高呼「五大訴求 缺一不可」，又高唱「願榮光歸香港」。示威者向美心集團旗下多間商舖貼紙條、將餐單倒轉及高叫口號。

下午4時許，近百示威者從南昌出發，經奧海城抵達西九高鐵站平台，欲支援圓方示威者。歷時近一小時。他們抵達西九龍站巴士總站平台，發現平台上有多組閉路電視，遂舉起傘陣，用噴漆塗鴉閉路電視，以防被錄影。示威者抵全數抵達圓方後，一度在圓方與九龍站之間來回遊行。

晚上6時，部分示威者停留九龍站及商場出入口，站內約有六名警員持盾戒備，大批持警棍及圓盾警員戒備，其後舉起黃旗。示威者按停九龍站C出口通往圓方商場的電梯，並設置障礙物，試圖阻止警方進入。警方舉藍旗後，衝上電梯，推開障礙物。示威者四散，警期後退回站內。