【9.22太子站】中年漢被捕帶入警署　示威者不滿　警出椒射布袋彈

9.22連串暴力衝突過後，太子站同樣發生衝突。多名市民如常在太子站出口燒街衣，有人向旺角警署指罵，其間有防暴警突然從警署側門衝出，在太子道西近太子站C1出口制服一名中年男子，並將他帶入警署，在場示威者批評警方無理拉人，尾隨指罵，防暴警在無預警下施放胡椒噴霧，多人「中椒」。現場有人向警署掟雜物，防暴警舉藍旗，再數次噴椒，並開了一發布袋彈。

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晚上8時許，太子站外如常燒街衣，人數漸多，其間有人指罵旺角警署，現場未見有人掟雜物，氣氛平和。至9時，防暴警突然由旺角警署近彌敦道的側門衝出，在太子道西近太子站C1出口將一名中年男子按地制服，再將他押入旺角警署，現場人士鼓譟、指罵警權不能無限大、無理拉人，防暴警在警署閘內，毫無預警向記者及示威者噴胡椒噴霧，不少人「中椒」，在現場沖洗眼部，警員舉起藍旗。

警察返回警署後，在圍牆高位施放胡椒水，當時外邊沒有市民或示威者，只有記者，當時不少記者未上裝備，需要沖生理鹽水。後及警察又在平台圍板後開槍，施發一枚布袋彈。警方數度舉藍旗，要求聚集市民離開。警署內警告不要再掟雜物，並要求在彌敦道的兩名持傘黑衣男子離開。

十多分鐘後，有救護車到場，一名女子眼泛淚光，疑因支氣管收縮不適，由友人陪同下上救護車。其後再有威者掟物，旺角警署內的防暴警再向彌敦道噴胡椒噴霧。至9時42分，大批示威者在彌敦道及太子道東交界的行人路上集結，叫口號、指罵警察及播歌。