【9.21元朗示威】守護孩子成員被押入後巷流血　好鄰舍﹕被指襲警

9.21元朗靜坐示威演變成連串衝突，防暴警在鳳攸北街截查青年，將他押至後巷搜查，「守護孩子行動」成員及陳伯等人上前了解，其間防暴警曾噴胡椒噴劑，並將一名成員及陳伯圍起，帶進後巷，及後陳伯被放行，中椒需接受治療，但未見另一成員被帶走。一段網片所見，一名身穿「守護孩子」背心男子在後巷倒地，被防暴警包圍，其間有警作出疑似踢腳動作。新鄰舍北區教會證實，一名成員被控以襲警，質疑成員被帶到後巷，並曾被人施襲。該會聯絡律師，據知成員口腔及牙齒流血，出現暈眩情況。

周六晚上9時許，示威者離開商場的靜坐活動後，在朗日路堵路縱火，其後再轉向警車掟汽油彈，防暴警趕至清場。至近10時，防暴警在鳳攸北街截停一名青年，將他帶至後巷搜身，而警方亦將封鎖線推至行人路上。「守護孩子行動」陳伯及義工等上前了解，據「守護孩子」成員陳先生指，當時防暴警截查一名年輕男子及將他拉入後巷，守護孩子上前了解，速龍小隊撞向守護孩子及噴椒，並將陳伯及另一名年輕的成員帶入後巷。陳伯獲放行，需接受義務急救員治理。而另一名成員末見去向。

至今日，網上流傳影片及照片，懷疑是該名被帶入後巷的「守護孩子」成員。照片所見，一名身衣黃上色衣及黃色「守護孩子」背心的男子靠坐在一間車房的鐵閘旁。另一段影片中，有人在高處拍攝同一位置，後巷有約30名防暴警，一名黃衣男子倒在地上，被大批防暴警員包圍，有女子在高處大叫﹕「唔好打人呀阿Sir，停手呀！」其間，一名防暴警員疑向倒地男子作出踢腳的動作，女子再大叫﹕「喂！影住你呀！」後巷的防暴警員立即以強光向上照射，現場曾有男子大叫﹕「救命呀！」

警方推進過程中，一度與「陳伯」陳基裘推撞，用胡椒噴霧噴射陳伯。（Jorge Silva／路透社）

好鄰舍北區教會今日晚上在facebook發文，指確認有一位「守護孩子行動」成員昨晚於鳳攸北街被捕，被指襲警。該會指陳伯及行動成員上前了解青少年被捕，交涉時警將前方記者、行動成員、陳伯推跌，並向多名成員施以胡椒噴劑，令眾人受傷，更把一成員與陳伯圍起。及後，陳伯被釋放，但另一成員卻被拘捕。

該會對網上片段顯示的情況感憤怒，並指行動成員並沒有拒捕，更沒有對警方作出任何攻擊，認為是無理及濫用私刑。該會已聯絡律師，據知成員口腔及牙齒流血，更出現暈昡的狀況。該會表示將傾盡全力，協助成員及家屬處理事件。現正等待成員48小時後離開警署，會再交代事件詳情及作跟進。

警方昨日就元朗一帶事件曾發新聞公告，指元朗西鐵站附近一帶有人聚集及起哄，佔據馬路及縱火，有激進示威者向警車投擲汽油彈，車上警員的生命安全受威脅。