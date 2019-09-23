【9.22太子站】蒙面黑衣女持伸縮警棍助清場　指揮官證：佢係警察

昨（22日）網民發起機場「和你塞4.0」行動，由於警方重兵布防關係，臨時改為「全港性交通系統評估」，再度演變成多區「游擊戰」。入夜後，旺角警署一帶氣氛緊張，接近午夜防暴警衝出清場及制服多人。警員堆中，出現一名近似示威者衣著、手持伸縮警棍的黑衣女子，她沒有回答是否喬裝示威者捉人，但一名自稱「現場最高指揮官」的男警，則向記者稱「我話佢（該女子）係警察！」此外，亦有紥髻女子等數名男女，被質疑是喬裝示威者。

深夜11時許，大批防暴警員衝出，在彌敦道、西洋菜南街及弼街一帶清場，並制服多名人士。其中西洋菜南街近旺角道口，一名青年被截停，當時大批警員中，出現一名短髮、以黑色圍巾蒙面、身穿黑衣、手持伸縮警棍的女子，她隨隊繼續跑向西洋菜南街近弼街，該處正有一名青年被雙手用索帶反綁，按地制服。該女子趕抵後，與其他警員築起防線，當時其身上並無委任證或任何能識別警員身份的記認。

在場記者見狀立即多次查問：「妳係咪喬裝示威者呀？拉人係咪要委任證？」她一直沒有回應，只不耐煩著在場記者「退後啲！」同時有一名男子向她稱「想行過去」，她更即時情緒失控，大叫：「你要行就行嗰邊啦！我做緊嘢呀，係咪呀？多得你哋唔少呀！」

記者繼續追問該女子真正身份時，隨即有一名自稱是「現場最高指揮官」的男警，向記者表示「我話佢（該女子）係警察！」未幾她由多名警員護送下，登上警車離開。