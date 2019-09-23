【警方記者會】展示武器指雨傘暗藏棍棒　管有汽油彈可囚終生

反修例示威持續百多日，警方屢次指出示威者所用的武器殺傷力程度有所提升，警方今日在例行記者會上，更展示一把在示威現場檢獲經「改裝」的雨傘，傘布可以隨意滑動，令傘棒及傘尾凸出，據警方表示，經改裝雨傘已可成為襲擊他人武器。示威者多次向警車及警員投汽油彈，警方強調，如有人藏有汽油彈即屬違法，若以此縱火更可以判終生監禁，警告切勿再投擲汽油彈。

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，警方近日檢獲不同類型的攻擊性武器，李即場展示一把黑色雨傘，雨傘看似平平無奇，但當打開雨傘後，傘布可以隨意上下滑動，令傘棒及傘尾凸出，形成棍棒。李續稱，根據《公安條例》，這是一類經改裝後可成為襲擊他人的武器，目標當然是警員。

李又展示一套汽油彈，當中有玻璃樽及燃油，李稱檢獲時內裏有助燃劑及其他液體增加威力，「暴徒」會透過他人帶到現場，再分發使用。李稱如被警員截獲藏有汽油彈，已屬藏有攻擊性武器，警方正考慮用「更加嚴重」的控罪，即《刑事罪行條例》第62條，管有任何物品意圖摧毀或損壞財產，最高監禁年期達十年，如果有人使用汽油彈屬縱火，可囚終生。

李桂華續指，警方在過去周未，在元朗以涉藏有攻擊性武器拘捕一名25歲男子，在其身上搜出疑似日本武士、軍刀、斧頭等，已於今日提堂，而一名22歲男子身上則藏有汽油彈，已於西九龍裁判法院提堂。

警方展示經改裝的雨傘。（羅君豪攝）