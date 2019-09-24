【9.21元朗示威】稱Yellow Object警司同名帳號　斥五大訴求廢話

上周六（21日）元朗示威衝突，防暴警在鳳攸北街後巷拘捕涉襲警的「守護孩子行動」成員，在後巷搜查時，被拍到有人疑用腳踢向對方。新界北總區警司（行動）韋華高（Vasco Gareth Llewellyn Williams）周一回應稱，只見到警員踢向黃色物件（Yellow Object）。有傳媒發現，社交網站LinkedIn上有一個與韋華高同名同職級的帳號，曾以「喪屍」（zombies）形容示威者，又以「白痴」（idiot）、「瘋子」（nutter）反駁網民，直指五大訴求是廢話（nonsense）。該帳號在晚上已經關閉，無法查閱。香港01正向警方查詢。

英藉記者Richard Scotford在facebook揭發，社交網站LinkedIn有一個名為「Vasco W.」，職銜為「Superintendent at Hong Kong Police Force」（香港警隊警司）的帳號，估計是新界北總區警司（行動）韋華高。

「Vasco W.」不時在網上談論反修例風波，經常以嚴厲措辭批評示威者，諷刺他們如「喪屍」（zombies），只聽泛民指令，沒有常識和理智。有網民曾留言，質疑警隊8.31在太子站清場行動，「Vasco W.」則以「白痴」（idiot）、「瘋子」（nutter）回應。

被揭發後帳號突然關閉

對於民間五大訴求，「Vasco W.」指「five demands are nonsense」（五大訴求是廢話），當中撤回暴動定性、釋放被捕人士等相關訴求亦是違反法治，更批評「暴徒」焚燒國旗，主張港獨。「Vasco W.」帳號在今晚10時突然關閉，現時已無法瀏覽。

根據「Vasco W.」的共同朋友圈，內有不少任職警隊的外藉警官，而「Vasco W.」的個人資料亦與韋華高十分相似，同樣在1990年於加拿大約克大學（York Unversity）政治與公共行政學系畢業，之後就加入香港警隊，2003及2007年先後在英國曼切斯特城市大學（The Manchester Metropolitan University）修畢英國法律專業共同試（CPE）及取得法學學士學位（LLB）。

新界北總區警司（行動）韋華高（羅君豪攝）

曾破李寶椿後人綁架勒索案

翻查資料，韋華高在2002年駐守有組織罪案及三合會調查科期間，曾偵破已故商人李寶椿後人綁架勒索案，案件轟動一時。當年綁匪將李寶椿男孫李啟永擄走並勒索1.5億元，李啟永兩日後獲釋，但其女友的胞姊則作為人質，警方其後成為救出人質及拘捕兩名綁匪。

寓所取出佩槍曾走火

2012年，駐守水警總區刑事總部的韋華高，在寓所內取出佩槍準備退膛取出子彈時，突然走火擊中地面，事件中無人受傷。