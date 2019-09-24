【鄺俊宇遇襲】直擊案發現場　疑遭跟蹤至僻靜處起飛腳踢頭

立法會議員鄺俊宇於天水圍天業街3號對開社區健康中心露天停車場外遇襲，事發後警方到現場調查，指當時鄺俊宇已上私家車，突然三名兇徒出現拉他下車襲擊，然後向天葵路方向逃去。

警方到現場調查，指當時鄺俊宇已上私家車，突然三名兇徒出現拉他下車襲擊，然後向天葵路方向逃去。（鄧栢良攝）

立法會議員鄺俊宇周二（24日）早上10時許，在天水圍天業街3號對開社區健康中心露天停車場外遇襲。鄺戴上頸箍、由擔架床送院，他手踭、頸部及鼻子受傷，送往天水圍醫院治理。數名探員到停車場調查並掃取指模，指當時鄺俊宇已上私家車，突然三名兇徒出現拉他下車襲擊，其中一人拍片，初步指沒有手持武器，然後向天葵路方向逃去。

民主黨主席胡志偉引述鄺俊宇指，取車時突然被三至四個口罩男子襲擊，鄺被人拉下車，再遭兇徒拳打腳踢，其中一個人拍片。鄺目前正進行電腦掃瞄，檢查手及頸椎情況。事發後一名男途人立即上前幫助他，並且報警。

警方目前與鄺俊宇錄取口供及查問事發經過。元朗區議員黃偉賢對事件表示非常生氣，推測案件有計劃及組織，「平時佢（鄺俊宇）多數泊停車場，今次停天業路路邊，估計比人跟隨一段時間，不排除有人借機落手。」

林卓廷：突然被三名人士拳打腳踢

據鄺黨友立法會議員林卓廷指，鄺俊宇取車時被三名可疑男子襲擊，其中一人手持攝錄機，其間有人踢向鄺俊宇後頸。鄺俊宇曾與林卓廷通電電話指，事發時有人圍毆他，但是見不到兇器。立法會議員涂謹申表示：「今次有人紀錄是不尋常的事件 ，我覺得今次是有預謀及有組織，我覺得應該係有可能買兇。」民主黨表示，對於襲擊事件表示憤怒及強調譴責，他們促請警方全力追緝兇徒歸案。