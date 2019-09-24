《蘋果》女記者秀茂坪遇襲中拳　總編輯：兇徒針對採訪恐嚇

晚上9時許，秀茂坪順天邨一間連鎖式快餐店，兩名女子遇伏擊，遭數名男子徒手毆打，致頭、手受傷，警方接報到場調查，傷者送院治理，案件列作襲擊致造成身體實際傷害案處理。其中一名遇襲者女子為《蘋果日報》記者，據知，她今日休班，與胞姐一同遇襲，她最少中兩拳，胞姐眼中拳，兇徒傷人後稱「叫肥佬黎還錢」，其後離去。據了解，刑事調查隊晚上跟進案件，傳媒聯絡也有到醫院了解傷者情況。

壹傳媒工會：四男對記者拳打掌摑約30秒

壹工會指，遇襲的記者今晚8時許放工後，前往一家快餐店，突然有四名身穿黑衣、頭戴黃色安全帽的男子衝入，對她和同行的家人拳打掌摑，歷時約30秒，離開前提及「老細肥佬黎」，顯示襲擊是針對她《蘋果日報》記者的身份。

壹工會斥暴力襲擊記者的行為嚴重侵害新聞自由，不為文明社會容忍，予以最嚴厲的譴責，呼籲各方尊重並理解傳媒第四權的角色，並立即停止所有針對傳媒的暴力行為。

《蘋果》總編輯：兇徒針對採訪恐嚇

《蘋果日報》總編輯羅偉光確認事件，指遇襲者為一名蘋果突發組記者，已就事件報警，目前在醫院驗傷，《蘋果日報》已安排律師陪同，據該名女記者指，兇徒針對其採訪工作有恐嚇言論。

一名警員向一名女子錄取口供。（香港01記者攝）

《蘋果日報》：強烈譴責兇徒暴行 促警方嚴正追查

《蘋果日報》聲明指，女記者下班後遇襲，社長、壹傳媒行政總裁張劍虹強烈譴責兇徒暴行，並促警方嚴正追查，盡速將兇徒繩之於法。並指《蘋果日報》反極權、反暴政，無懼暴力，會繼續堅守崗位，捍衛新聞自由及公眾知情權，為香港人發聲。

現場為順天邨一間食肆。（香港01記者攝）

記協：女記者近期不時直播 目的是令記者噤聲

記協發聲明嚴厲譴責暴徒視法紀如無物，促請警方嚴肅處理今次案件，盡快將暴徒繩之於法。記協指，該名女記者近期不時在反修例示威活動現場進行直播報道，近日曾被「起底」及曾接到滋擾電話。記協憂慮有關事件是對香港新聞及言論自由的挑釁，目的是令記者噤聲，就此表示非常憤怒。

涂謹申：失去新聞自由會嚴重打擊國際金融中心地位

民主黨立法會議員涂謹申作出強烈譴責，認為事件是直接對新聞自由的攻擊，事態非常嚴重。涂謹申指，現時記者會就社會事件進行直播，是市民接收訊息的眼和耳，憤斥兇徒及主事者是要香港人變聾變盲，接收不到新聞訊息。

涂謹申又指，如果這次襲擊不是中央或特區政府指使，他們必須嚴肅地，窮盡一切力量去調查。他警告一旦國際社會覺得香港失去新聞自由及資訊流通，將會嚴重打擊中央和特區政府所非常重視的香港國際金融中心的地位。

壹工會聲明全文：

壹工會︰對兇徒襲擊《蘋果》記者 予以最嚴厲譴責

《蘋果日報》一名記者今晚下班後，在觀塘區一間快餐店遭四名兇徒伏擊，她和同行的家人均被打傷，兩人現正留院治療。暴力襲擊記者的行為嚴重侵害新聞自由，不為文明社會容忍，壹傳媒工會予以最嚴厲的譴責。

遇襲的記者今晚8時許放工後，前往觀塘區一家快餐店，突然有四名身穿黑衣、頭戴黃色安全帽的男子衝入，對她和同行的家人拳打掌摑，歷時約30秒，離開前提及「老細肥佬黎」，顯示襲擊是針對她《蘋果日報》記者的身份。

採訪及報道是傳媒的天職，但自修例風波開始以來，記者在支持警察及政府的集會往往都受到針對，企圖將社會問題歸咎於傳媒的報道；即使在示威現場，前線警員亦對記者抱敵視態度，除了多次以言語侮辱抹黑，甚至會以暴力攻擊採訪的前線記者，行為亦加深社會對傳媒的歧見。

近日有網站公開壹傳媒員工的個人資料，加上今次襲擊事件，顯示這種歧見對記者的威脅正日益增加。壹工會呼籲各方尊重並理解傳媒第四權的角色，並立即停止所有針對傳媒的暴力行為。工會將與遇襲同事聯絡，並盡力提供一切可行的協助。

壹傳媒工會

2019年9月24日

香港記者協會聲明全文：

《蘋果日報》女記者遇襲 記協嚴厲譴責暴徒視法紀如無物

《蘋果日報》一名女記者今晚（9月24日）在寓所附近的公眾地方遇襲，記協對遇襲記者致以慰問，同時嚴厲譴責暴徒視法紀如無物，在眾目睽睽下，於公眾地方向女記者施襲。本會促請警方嚴肅處理今次案件，盡快將暴徒繩之於法。

遇襲女記者近期不時在反修例示威活動現場進行直播報道，近日曾被「起底」及曾接到滋擾電話。事發時她正與親友用膳，暴徒突然向她施襲，當時在身邊的親友亦同告受傷，而暴徒施襲期間曾提及「肥佬黎」，可見暴徒知道其記者身份。

香港是法治社會，不容暴力襲擊肆虐。記協憂慮有關事件是對香港新聞及言論自由的挑釁，目的是令記者噤聲，本會表示非常憤怒。記協促請警方嚴肅處理今次事件，切勿讓香港作為全球其中一個最安全的城市之名蒙污。

香港記者協會