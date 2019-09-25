【831太子站】港鐵再圍封太子站　C1出口加鐵皮　至今兩出口被封

831太子站衝突發生後，傳出「打死人」的傳聞，太子站外一直有市民在B1出口獻上鮮花，築成花牆，貼上抗議標語，令出口變成連儂牆，要求港鐵公開當晚CCTV片段，還原真相。

C1出口再加鐵皮圍封

上周三，港鐵以太子站內設施受到惡意破壞為由，有工程人員將B1出口以鐵皮圍封，而C1出口則以圍板封鎖，被網民批港鐵做法「此地無銀三百兩」。今日(25日)有工程人員於太子C1出口再圍一層鐵皮，連「太子站」、「C1」的牌也封了。鐵皮上貼有一張告示，「車站部分設施被破壞，暫時未能使用，我們會儘快將設施復修，感謝您的體諒。」太子站目前有兩個出口被封。

上周三，C1出口職員以木板圍封。（資料圖片／鄧栢良攝）

今日(25日)有工程人員於太子C1出口再圍一層鐵皮，連「太子站」、「C1」的牌也封了。（黃偉民攝）

8月31日的警民衝突中，不少示威者進入鐵港鐵太子站欲乘車離去，站內疑有市民與示威者發生爭執，大批速龍小隊成員及防暴警員進入車站月台，向車廂內只戴口罩人士揮舞警棍及噴胡椒噴劑，又於月台上進行追捕，事件導致多人受傷，警方一度拒絕到場支援的救護人員進入站內施救，事後傳出「打死人」傳聞，一批市民於B1出口獻上白花，促港鐵公開當日CCTV，還原真相。