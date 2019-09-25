【港鐵站衝突】防暴警沙田站驅散　百人夜聚太子站

多個港鐵站內外，晚上出現衝突。黃昏時份，沙田站有港鐵便衣職員捉跳閘，便衣職員被指打人，示威者包圍沙田站，防暴警九時許清場拉人，沙田站落閘關閉。太子站外，晚上有百多人聚集，並在旺角警署外叫囂、燒衣，防暴警一度干預。在旺角站，有大叔涉襲擊一名青年人，警察到場，傷者送院。

↓沙田站及大圍站情況↓

沙田站市民包圍控制室 質疑附例特檢隊打青年

晚上約7時，沙田站控制室遭到約百名市民包圍。現場消息指，兩名港鐵附例特檢隊便衣職員，較早前在站內捉跳閘人士，其間疑有人動手並按住制服一名青年，引起市民不滿，兩名職員到車站控制室暫避，年輕男子不適送院。約百名市民包圍控制室，要求港鐵交代職員為何可以打香港人，並要求港鐵交出兩名職員全名。

目擊者：港鐵便衣職員粗暴對待青年

一名目擊者指，事發時聽到一陣嘈吵聲，赫見兩名中年便衣男子粗暴對待一名載口罩的跳閘青年，將青年推向牆，市民見狀制止，青年趁機掙脫逃向月台，惟被身穿港鐵制服的職員捉住，帶入控制室，其後救護車到場將青年送院。

目擊者指，兩名中年男子無穿制服或配戴證件，行為粗暴，對青年推撞及拉扯，市民向港鐵職員求證，方證實為港鐵附例特檢隊職員，並提供其中一名名字為「KW LAW」。三名警員接報到場，多名市民要求報警，指懷疑有人襲擊，但警員不受理。港鐵及警員做法均引起市民不滿

市民包圍控制室。（陳諾希攝）

示威者破壞閘機 向客務中心噴漆

一名老翁要求港鐵交代事件，認為跳閘可以罰款，但職員不應打人，質疑是「攞正牌」打人，又說：「林鄭又話和解，咁樣點和解呢？」在場人士要求港鐵交代事件，但港鐵職員指要7個工作天回覆。示威者破壞並開放部分閘機，又向客務中心玻璃噴漆，寫上「黨」等字眼。

防暴驅散帶走兩人 港鐵落閘

晚上9時許，大批防暴警員進入沙田站作出驅散，制服最少一男一女，並上警車帶走，市民斥責警員「黑社會」，一名女子受傷，由救護員送院；其間港鐵宣布，沙田站暫時關閉，東鐵綫列車不停沙田站，隨後落閘。

防暴警察進入沙田站作驅散。（羅君豪攝）

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市民於大圍站聚集。（網上圖片） 大圍站休班警捉跳閘 青年受傷市民包圍聲討 晚上6時許，大圍站發生警民衝突。現場消息指，一名青年疑因跳閘，被一名中年休班警員制服在地，青年受傷，大批市民不滿，包圍該名休班警員，其後多名警員增援，將青年及休班警員帶入控制室。及至7時許，青年及休班警被帶上警車，人潮逐漸散去。

↓太子站情況↓

太子站百名市民繼續路祭

晚上9時許，約100名市民在太子站路祭，氣氛平和。晚上約10時，有示威者在旺角警署外大聲斥責警員，並有人照射鐳射光，數名防暴警員一度站近水馬，曾有警員噴灑滅火桶。一男一女走到防暴警員前對話，警員稱「我哋冇意圖傷害你，冷靜啲」。晚上11時許，一名紅衣中年漢在旺角警署門口持手機拍照，其間一名女士質疑其拍照目的，紅衣漢與在場人士一度爭執，其後數名警員步出警署門口，紅衣漢進入警署。時至深夜人潮散去。

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↓旺角站情況↓

大叔打到青年「爆缸」 市民合力制服

晚上7時許，旺角站內一名中年男子被指襲擊一名青年，青年額頭受傷流血，市民合力將兇徒制服，等待警員到場。青年由救護員送院治理，警員與兇徒一度進入車站控制室，高峰時間約50人聚集。及至晚上8時許，兇徒同樣送院，在場人士不久後散去。