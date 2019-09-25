【逃犯條例】9.28至10.1警部署三千警力　警員或需連續36小時執勤

本周六（28日）民陣計劃發起雨傘運動五周年集會，因應隨後多日至十一國慶均有機會出現示威活動，據悉警方部署約三千警力，警員於周六起至十月二日，將需要連續5日上班，最長有機會需要連續36小時執勤。

民陣計劃於本月28日及10月1日分別發起集會及遊行。（資料圖片）

民陣計劃於28日當晚7時至9時於添馬公園舉行「佔領運動」五周年集會，隨後緊接9月29日台灣多個團體發起「台港大遊行：撐港．反極權」遊行及集會，29日當日有網民發起下午2時半由銅鑼灣SOGO遊行至政府總部，及10月1日國慶同由民陣發起的遊行，下午2時由維園遊行至遮打道。

民陣召集人岑子杰今日於記者會中表示，將會就9月28日集會及10月1日遊行向警方申請不反對通知書，岑子杰表示對此不抱希望，但指無論批准與否，相信市民仍然會上街，呼籲警方不要濫用暴力。

警員將需連續5日上班

據了解，警方於本月28日至10月2日的部署，警員將需要連續5日上班，尤其於28及29日已知將有大型公眾活動，而於9月30日至10月2日警員有機會需要連續36小時執勤，當中包括6小時休息及一至兩次1小時的小休，但如有警員有特別需要，亦可酌情安排放假。據悉此次安排亦非近月警員較長工時，於反修例運動中有警員曾需要運續40多個小時上班。