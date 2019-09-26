疑水電費瑣事爭執　旺角男子胸部中刀身亡　警暫控胞兄謀殺

旺角昨晚發生兄弟鬩牆事件。昨日(25日)深夜10時許，現場為旺角快富街25至27號一個住宅單位內，一對兄弟據報因家庭瑣事發生爭執，弟弟中刀，其兄妻子報案。警方到場後，發現其中一名男子有被刀刺傷的傷痕，昏迷不醒。救護員亦趕至為傷者急救，再送往廣華醫院搶救，惟最終證實不治。警今暫控62歲胞兄一項謀殺罪，明日在西九龍裁判法院提堂。

旺角將案件由「傷人」改列作「謀殺」案跟進。初步消息稱，死者60歲；其兄長62歲，涉案被捕。

現場消息稱，涉事單位住有4人，包括該對兄弟，他們的母親及死者的妻子。據知，兩兄弟較早時因水電費等瑣碎問題，由廳爭執至入房，期間弟弟遭一把12吋長的刀，胸部被刺中兩刀昏迷，最終傷重死亡。

警方表示，警方正調查昨日（9月25日）在旺角發生的謀殺案，案中一名60歲姓卜男子死亡。警方於昨晚約10時36分接報，有人在快富街一單位內打鬥。警員趕赴現場，發現一名60歲男子昏迷倒卧地上。他胸部受傷，昏迷被送往廣華醫院治理，於同日晚上11時22分證實死亡。

警方經初步調查，相信該名60歲男子曾與其62歲兄長上址爭執，他其後被兄長以刀襲擊。警方在現場檢獲一把刀，懷疑與案有關。該名62歲男子涉嫌「謀殺」被捕，現正被扣留調查。警方稍後將安排為死者進行驗屍，以確定其死因。旺角警區重案組正調查案件。

仵工將死者遺體舁送殮房。(賴南秋攝)

肇事樓層有五所單位，而案發單位已上鎖，門口貼有警察告示。

據鄰居黃婆婆表示，事發時不在家，及後回來看見警察、業主告之她事件，她才得悉事件。黃婆婆指，以前未聽聞上址有爭吵，而死者於上址已居住二、三十年，與父母、妻子同住，單位已買下，死者子女則居於荃灣。疑兇、死者胞兄別名「大卜」於近年來港，卜父及後過身。

她表示，以往曾與「細卜」交談打招呼，但與「大卜」則甚少交談。她指「大卜」通常早上八、九時出門上班，但未知其職業，又指相信其鄉下在深圳保安。黃婆婆表示，已居於上址數十年，表示「我又唔驚，有乜驚！」