油麻地避風塘四日兩宗墮海事故　碼頭工人：卸貨區危機四伏

油麻地貨物裝卸區一周內發生兩宗墮海死亡事故，兩名死者均為船員。有貨櫃碼頭職員表示，卸貨區存有不少危險地方，但意外卻難以估計，包括船隻鋼纜斷裂、船員墮海失蹤等等。目前卸貨區的流量及船隻數目已經大幅減少，「對比千禧年代而家已經只係得返三份一流量。」因為流量減少，所以意外相對以前減少。

油麻地貨物裝卸區一周內發生兩宗墮海死亡事故，有貨櫃碼頭職員表示，卸貨區存有不少危險地方。（黃偉民攝）

油麻地卸貨區昨（26日）有一名79歲船員墮海身亡，事件為一周內第二宗同類型事件。有貨櫃碼頭職員表示，死者為一艘貨船的船員，據了解事發時有其他船員發現男事主失蹤，眾人搜尋無果於是報警，其後發現男事主墮海身亡。該名貨櫃碼頭職員表示，因此大部份船隻及船員是早出晚歸，即使貨櫃碼頭於晚上九時關閉後，只是車輛未能出入，而職員及其他人士均可自由出入貨櫃碼頭，因此船員的動向不太明確。

對於近期接連發生船員墮海事件，該名貨櫃碼頭職員表示，卸貨區存有不少危險地方，但意外卻難以估計，包括船隻鋼纜斷裂、船員墮海失蹤等等。他指出自千禧年代後，香港船務業開始式微，目前卸貨區的流量及船隻數目已經大幅減少，「對比千禧年代而家已經只係得返三份一流量。」餘下的不少都是內地船隻，「因為流量少咗，所以意外都相對以前減少。」

根據記者在場觀察，油麻地船隻卸貨區有20多隻吊船在場工作，不少船上泊在離岸20米以外，期間有吊船將貨物勾到貨船上，至於碼頭旁邊亦冇任何欄杆，只得一條很幼的繩索。「以前有工人貪方便，會企喺調運中嘅貨櫃上面，真係好危險！」該名貨櫃碼頭職員表示，現時規定工人不能在站在運送中的貨櫃上面，因為擔心工人於途中掉下來受傷。