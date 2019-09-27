【連儂牆】將軍澳唐明苑女子　稱被查噴漆案警推向牆　擦傷手送院

反修例風波持續，各區出現貼滿訴求的「連儂牆」。在將軍澳唐明苑，昨晚（26日）深夜11時許，據稱東九龍衝鋒隊第一隊警員到連儂牆調查「噴漆」事件，有警員撞向在場一名女子，導致她手部受傷，由議員及街坊陪同送院治理。過程中兩女一男被警員要求搜查隨身物品，受傷女子中午報平安，表示已填表就事件投訴。香港01正向警務處查詢事件。

一名女子稱晚上途經將軍澳唐明苑附近連儂牆時，被警員推向牆，導致手部受傷。（網上圖片） 將軍澳唐明苑連儂牆昨晚（26日）發生警員執法期間導致市民受傷事件，受傷女事主發佈「千字文」講述事發經過。女事主表示在將軍澳唐明苑連儂隧道「企咗一陣」，見近20名軍裝警察衝向她，於是移動向路邊，期間被一名男警推到第一次，沒有跌倒，惟後來「嗰個男警再用更大嘅力度將我一下推向牆，左邊臉同頭撞埋牆，同時雙手手肘手臂擦傷、左手除咗拇指之外所有手指擦傷，然後用力『鏈』住我左上臂，㩒住我唔俾我起身。」 她指因為撞到頭部「個頭暈暈地，個人冇乜力」，女警上前打算將她拉起，事主表明自己撞到頭坐一會可以自己起身。起身後，警員要求搜身，沒有搜到違法物品後，盤問女事主為何在此，女事主解釋「我經過喺度企一陣，咩都冇做過」，然後警員說：「我哋收到報案，話呢度有人噴漆，而噴漆係違法嘅，所以到現場，你有冇見到有人用噴漆噴跠？」事主表示沒有。 女事主兩度被推 撞至手傷頭暈 後來軍裝警問女事主：「你如果咩都冇做，做咩見到警察會跑？」事主解釋自己只是向側邊避，若是逃跑，警員不可能將她推向牆。另一名警員要求她解鎖手機，聲言她可能涉及非法集結，事主指身上沒有違法物品而拒絕。

事主不滿，要求投訴。警員詢問她有否見到是誰所為，由於警員在後面推向她，所以回答：「我見唔到，你哋一齊嘅，冇一個人見到？」警員表示「嗰陣我哋執行緊職務，情況混亂睇唔到」，如果事主想投訴就要講到是誰所為。事主氣憤：「你哋大家互相都認識嘅，你哋都話認唔到，我識都唔識你哋，點樣認到？」警員表示會幫她召喚救護車先處理傷口。

事主要求先拍照紀錄傷勢，在聲援市民協助下拍下照片。女事主追問該批警員身份，在場督察表示是東九龍衝鋒隊第一隊，然後替她召喚救護車。香港01翻查資料，消防處晚上11時46分接報，指有人手部受傷，事主送往將軍澳醫院治理。女事主表示在現場一位女街坊、區議員呂文光陪同下登上救護車。

一名女子稱在將軍澳唐明苑連儂牆，被東九龍衝鋒隊第一隊警員推向牆擦傷。（網上圖片） 女事主指，到達將軍澳醫院後到警崗記錄事件，醫院警崗表示會再向上級反映。凌晨1點半左右，將軍澳警署警長跟進事件。其後將軍澳警署警長與兩名軍裝警察到將軍澳醫院，凌晨3時40分左右女事主填妥投訴警察表格，拍下6張傷勢記錄。警長表示大約一兩日內聯絡她，事主需要親身到警署錄口供。 女事主最後多謝街坊關心，亦多謝昨晚趕到現場的街坊。