【警方記者會】網傳示威者用氯氣彈消防關注　警：世上冇火魔法師

反修例事件引發連場衝突，示威者縱火、掟汽油彈的違法行為增加，而臨近十一，接連有組織及網民發起公眾活動，網上更流傳「攻略」，建議示威者除了縱火外，可使用鏻粉、鎂粉或氯氣彈等化學品作武器。警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥表示，示威者在公眾活動中投擲腐蝕性物品已違反「傷人十七」罪，最高可終身監禁，指有人稱投腐蝕性物品是製造時間予同路人逃走，「係將明顯違法行為作美化」，又呼籲示威者不要當投擲腐液是「義士的行為」。對於連串縱火及掟汽油彈事件，他亦表示縱火罪最高可判終身監禁，並稱「我哋依家唔係玩角色扮演遊戲，呢個世界裡面係冇火魔法師架，我哋見到就只有縱火狂徒。」

示威者擲汽油彈時，背部著火。（鄭子峰攝）

警方及消防處在今日的四時警方記者會上，指網傳示威者可能會使用危險的化學品，例如磷粉、鎂粉或氯氣彈。翻查資料，含有氯氣的炮彈為化學武器，具毒性，施放後會釋放大量氯氣，在不少外國衝突中造成多人受傷。而磷粉是一種燃點低的化工原料，常用於火柴或助燃劑。鎂粉則是鎂的粉末，是遇濕易燃的物品。

消防處助理消防區長（危害物質）伍顯華出席警方記者會時表示，近日網上流傳示威者可能會使用危險的化學品，例如鏻粉、鎂粉或氯氣彈，不當使用化學品會對人體造成嚴重傷害。故此，消防處提醒示威者要顧及所有人員的安排，切勿在示威中使用危險化學品。基於化學品具有不同的化學特性，包括易燃、腐蝕性、毒性，如果市民沾染到此類化學品時，應第一時間將受污染衣物除去，並在可行情況下，以大量清水由頭到腳、由上而下作清洗。如果大家在室內嗅到刺激性氣體，應盡快離開及前往室外地方。如果在室外地方聞到，則應該循上風位置盡快離開現場，在有需要時尋求醫療協助。

他又表示，示威人士亦應該停止投擲汽油彈或縱火行為，其他市民亦要遠離相關區域，保持警覺性及不要圍觀，時刻注意安全。如果有人被燃燒彈波及，以致身上或身體著火，要立即停下及蹲下，以手保護面部，並在地下滾動，直至火警熄滅為止。如果現場有相關滅火筒或毛毯，亦可以用作滅火之用。如果有受傷皮膚，應用大量清水清洗，如果的話以敷料及保鮮紙包傷口，減低感污機會及盡快送院治療。

消防處助理消防區長（危害物質）伍顯華表示，不當使用化學品會對人體造成嚴重傷害。(余睿菁攝)

記者問及使用化學品會有何刑罰，警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥表示，留意到由六月初起的公眾活動或示威中，除了有縱火行為，亦有投擲不知名物體、最後調查後相信是腐蝕性物品。如果在公眾活動中投擲腐蝕性物品，已違反香港法例200章《刑事罪行條例》的傷人罪，第17節中蓄意傷人罪刑罰最高可終身監禁。他提醒，有人美化投腐蝕性物品是製造時間予同路人逃走，他認為是將明顯違法行為作美化，他強調投擲腐蝕性物品可判終身監禁，不要當作義士的行為。

他又指出，縱火罪為嚴重罪行，最高可判終身監禁，並稱「我哋依家唔係玩角色扮演遊戲，呢個世界裡面係冇火魔法師架，我哋見到就只有縱火狂徒。」警方於上周末在旺角警署外拘捕一名16歲男子，現已被警方已縱火罪檢控。

謝振中則表示，任何形式的縱火，甚至使用汽油彈傷人，是非常嚴重的罪行，可以被判處終身監禁。警方留意到有「暴徒」美化縱火或掟汽油彈的行為，而在過去的公眾活動中，亦愈來愈多縱火及掟汽油彈的案件。例如8月31日，「暴徒」在一日內掟逾100個汽油彈。止暴制亂，保持香港的繁榮安定，除了是警方的工作，亦需要大家的合作。警方會盡力協助市民和平有序表達意見，但如果有違法事件，警方必定會調查，將犯法的人繩之以法。警方亦會繼續維持公眾治安，確保公眾安全，在公眾秩序受滋擾時，作出相應行動及部署。