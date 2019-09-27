【9.21元朗示威】「私了」案兩漢被打頭傷　警拘兩男涉傷人

上周六為紀念7.21元朗白衣人襲群眾兩個月的靜坐示威活動，變為警民衝突後，至深夜進一步演變成「私了之夜」，當晚共有至少四宗「私了」事件，五名中年男子被打至頭破血流。警方展開調查後，今日（27日）分別在深水埗及元朗拘捕兩男，分別25歲30歲，涉嫌傷人。據了解，他們分別與兩名被「私了」傷者有關，其中一名傷者是被指「撕紙」、遭人拉出的士施襲的52歲男子，另一傷者則是被發現倒臥在元朗大馬路的38歲紋身男。

52歲男傷者被示威者質疑他是在朗屏撕連儂牆的人，現場傳出玻璃樽爆裂的聲音。男子腳部疑被玻璃碎弄傷。(資料圖片)

9月21日元朗形點I舉行靜坐示威活動，以紀念7.21元朗白衣人襲群眾兩個月。當晚元朗多處爆發警民衝突，當警方清場過後撤離現場，元朗發生至少四宗的「私了」事件，至少五名中年男子與示威者發生爭執，有人動手，該五名男子俱被打傷頭部。警方表示，就9月21日至22日凌晨在元朗的示威活動，兩名分別52歲及38歲本地男途人懷疑在元朗大馬路被一批示威者以手腳、玻璃樽、棍及雨傘等襲擊。兩名男子頭部受傷，清醒被送往博愛醫院治理。新界北總區重案組人員接手調查案件，今日（27日）分別在深水埗麗安邨及元朗洪福邨拘捕一名25歲姓陳男子及一名30歲姓張男子，涉嫌傷人。兩名被捕男子將被通宵扣留調查。

據了解，52歲男傷者當時身穿白色背心，被示威者質疑他是在朗屏撕連儂牆的人。他曾稱是收工經過，並跪地稱「我發誓呀！」，一名青年將他按地，被其他人阻止。現場傳出玻璃樽爆裂的聲音。男子腳部疑被玻璃碎弄傷。男子其後在元朗大馬路截的士，被示威者包圍阻止他離開，的士的車門被打開，男子離開的士車廂，的士駛離，男子再倒在地上，頭破流血。據知，被捕的30歲姓張男子當時曾向他施襲。

另一名38歲男傷者在元朗大馬路近康樂路輕鐵站被發現倒地，滿面鮮血，現場指他懷疑影相時與在場人士起爭執，示威者向他追打，當時有人手持長條物。