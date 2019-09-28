【逃犯條例】臨時二哥劉業成致信同袍：本來沒仇恨　黑警是謊言

剛於去年11月展開退休前休假的警隊前「二哥」副處長劉業成，於8月9日短暫回巢警隊，擔任臨時警務處副處長（特別職務）職位，以協助副處長鄧炳強，為警隊處理「踏浪者」行動。警方指其編外職位的主要職責為協助警務處處長處理大型公眾活動及策劃未來多項大型行動，包括國慶70周年相關的慶祝活動等。劉業成在上周四（19日）向警隊發信，有關信件內容流出，文中他提及回巢後的6個星期是其人生中最艱苦、最憂慮、但最光榮的日子，並指警隊被抹黑為「黑警」，這是世界上最大的陰謀和謊言，直指是被陷害。他又稱根本上是沒有「黑警」，本來亦沒有「仇恨」。指控是「虛假的」、仇恨是「不真實的」。

劉業成於9月19日（上周四）向警隊致信，內容提及他不是為名為利才回到警隊，並擔心幾代無數香港人拼手胝足用血汗，辛勞建立的家，即香港，被暴亂毁於一旦。他指回歸警隊初期往往感疲勞，難以入睡，常會想回歸警隊是否正確決定。他在信中表示，過去6個星期是其人生中最艱苦、最憂慮、但最光榮的日子，因同袍們仍然「守職而不廢，處義而不回」，在香港危難、危急、嚴重暴力、動亂中「頂住下來」。他對同袍致上最無盡的感謝、感恩，直指「香港仍能『頂住』，全賴有你們，全賴香港三萬多警察！」

他又指出，警隊今年初被公認為世界上最優良的警隊，一夜之間全被抹黑為「黑警」，這是世界上最大的陰謀和謊言，「我們被陷害」。他指他們不是「黑警」，但心懷不詭的人不斷地造假、扭曲事實，全力抹黑警隊。並指根本上是沒有「黑警」，本來亦沒有「仇恨」。指控是「虛假的」、仇恨是「不真實的」。

去年底退休 前二哥形象「硬淨」

形象「硬淨」的警務處前副處長（行動）劉業成，於2018年11月下旬退休。劉業成曾駐守多個政策部及行動崗位，統領多次大型執勤行動，如2005年時任港島總區高級警司，曾處理世貿韓農示威，及於2014年的佔領行動，其後並負責統籌檢討工作，為日後制定新部署。如前年發生旺角騷亂後，警方成立檢討委員會，劉業成表示當再遇重大事故時，從機動部隊（PTU）訓練學校抽調教官，擔任臨場戰術顧問。

前二哥劉業成在8月9日回巢警隊。(資料圖片)

劉業成向警隊發信全文﹕

致同袍們：

我在8月9日回歸警隊，從這天開始每天24小時同大家一起面對充滿仇恨、撕裂、動盪不安的社會和處理香港歷史上最嚴重及全無法紀的暴亂。

我回歸警隊其中沒有任何個人原因，我不是為名、不是為利。我從不怕辛苦。今天我希望同大家分享一下我回到警隊的感受。

修例引發動亂 擔心香港被暴亂毀於一旦

今次因修例引發的動亂，令我對香港的未來真的很擔心。我擔心幾代無數香港人拼手胝足用血汗，辛勞建立的家（香港）、世界上最美好的城市，隨時被暴亂毁於一旦，一下子可能一發不可收拾。回歸警隊初期，我往往雖然很疲勞，卻難於入睡。有時在靜的一刻也想，究竟我回歸做對了嗎？我能幫助我的同袍嗎？

但今天我可以同大家講，過去6個星期是我人生中最艱苦、最憂慮、但最光榮的日子。我看見我們在前線的同袍，面對暴徒目無法紀肆無忌憚的罪行，包括衝擊警方防線，襲擊警察、攻擊警署及宿舍，威嚇警察和家人的人身安全，還要受盡很多，無理、不公平的屈辱、傷害時，同袍們仍然「守職而不廢」，盡忠職守，面對嚴重暴力、襲擊、危險、人身安全威脅，你們堅定維持香港法紀，「處義而不回」。

讚揚同袍「守職而不廢，慮義而不回」

因為你們「守職而不廢，處義而不回」的偉大精神，香港在如此危難、危急、嚴重暴力、動亂中，才能「頂住下來」，沒有倒下來。

若沒有你們的堅持、頂住，香港將變成怎樣？真不敢想像。我想到此，從心底中向你們致上最無盡的感謝、感恩。我的同袍，在這嚴重動亂、破壞的日子，香港仍能「頂住」，全賴有你們，全賴香港三萬多警察！。你們真的很了不起。能再次與你們共同奮鬥，共事是我的光榮。

抹黑為「黑警」被陷害

今年年初，我們仍然被公認為世界上最優良的警隊。我們與市民關係良好，互相信任、合作，市民滿意度高達84分，但一夜之間，同一樣的香港警察，卻全被抹黑為「黑警」，這是世界上最大的陰謀和謊言，我們被陷害。

這幾個月，讓香港人看見香港很多非常醜陋的事情。香港一些人（政黨、議員，宗教，傳媒，教育及社工界）過往利用空泛口號去達到其政治目的及利益。近幾個月，他們變本加厲，不擇手段打擊香港政府的威信，不理是否嚴重的傷害整體社會，不分青紅皂白，公然支持暴力、及向學生宣揚令人震驚、錯誤、仇恨的政治思想，煽動還在成長的學生參與示威、暴力、仇警行動。

最令人憤慨是借新聞自由為藉口，公然做假，或斷章取義，扭曲事實，全力煽動仇警，破壞、撕裂香港人與人之間的關係。維護法纪、治安，保障市民生命財產是香港警察的天職，使命。但因為一群人不擇手段，無中生有地將香港警察指控為打壓自由的「黑警」，利用「黑警」這樣的指控去煽動、製造嚴重的動亂、暴力。不幸有量的香港市民、學生、信徒，受愚弄而參與或間接、直接支持了暴亂。

扭曲事實 謠言做假

香港現在因此被大肆破壞、暴力處處，止亂無期，人人充滿怨氣，仇恨，互不信任，連家人之間也互不信任，人人人心惶惶、不安，香港人不再快樂。我們當然不是「黑警」，但心懷不詭的人不斷地造假、扭曲事實，全力抹黑我們。目的就是破壞香港市民與警察本來來良好的關係，煽動仇恨，令更多暴亂因此而產生，破壞香港管治、安全。他們一起製造出來「黑警」這個失實的指控是這幾個月來來暴力、動亂的根。使市民與市民的互相仇恨的根。這些「動亂之根」、「仇恨之根」都一定要撥除。根本上是沒有「黑警」，本來亦沒有「仇恨」。指控是「虛假的」、仇恨是「不真實的」。

香港今日最要緊迫的是撥亂反正，撥除一切動亂、仇恨之根。這目標不能只用法律或武力去達到。要徹底解決，我們香港警察要聯同香港各界一起努力，以大智慧去處理，一起齊心，堅決撥亂反正，才能回覆我們本來和諧、安心快樂的香港。

大部份市民支持「止暴制亂」

同袍們，「和大怨，必有餘怨，安可以為善」。我們不祈望所有香港人都認同我們執法的決心，但我堅信絕大多數香港市民都支持及希望「止暴制亂」這個目標。只要我們得到香港市民一如往常的信任和⽀支持，暴力、動亂將再難以煽動、推動。若仍有少數暴力人士，香港警察得到大眾市民支持和合作，我們一定能快速制止。香港便可回到世界最安全城市之列。

我懇請大家繼續以「守職而不廢，處義而不回」的精神去維護法紀，以「撥除仇恨之根、動亂之根」的方針去處理暴力。我們一齊共同努力早日邁向「止暴制亂」這個目標。讓香港回覆到「人人和諧相處，守望相助，我們的家」。

劉業成敬上

2019-09-19