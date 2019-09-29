【9.29台港遊行．全日總覽】十萬人雨中撐港　林榮基盼台伸援手

香港反修例風波持續，今日（29日）全球至少19個國家，包括英、法、德、美、加、澳、日本等響應聲援香港反修例運動。鄰近香港的台灣，由多個團體包括台灣青年民主協會、台灣公民陣線、香港邊城青年與台灣學生聯合會於台北發起「撐港反極權－929台港大遊行」，遊行主張四大訴求，包括「五大訴求，缺一不可」、「拒絕一中和平協議」、「港台同學，齊上齊落」及「庇護機制，刻不容緩」。 藝人何韻詩到台北參與遊行，惟下午接受傳媒採訪期間遭人淋潑紅油，事後兩被襲擊者被捕。遊行於下午3點由立法院出發，雖然下着滂沱大雨，但大會公布參與遊行人數逾十萬人。何韻詩、前香港民族黨召集人陳浩天及銅鑼灣書店老闆林榮基出席晚會，林榮基盼台灣不只是聲援香港，希望政府協助逃亡的香港青年延期居留。

林榮基盼台灣政府助香港青年延期在台居留時間。（魯嘉裕攝）

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【2027】人們高舉手機電燈，高唱《願榮光歸香港》兩次，分別為台語版及廣東話版，其後集會結束。

【1944】銅鑼灣書店林榮基表示，反修例從今年三月到九月至今六個月，初次遊行1.3萬多人，第三次是13萬，後來是1百萬、兩百萬，反映出香港人的決心。

他續說，這場運動讓台灣人了解到，內地對香港人的承諾，所謂的「一國兩制」、「港人治港」是政治謊言。當初香港政府提出這個修例，有一些親政府的政黨不斷「放風」，說只是為了引渡在台灣犯案的人審問，經過專家、大律師公會解釋了條例對香洪港人的影響，如果在香港執行，會是「23條」外，另一把放在香港人頭上的刀，通過會讓香港人喪失言論自由，甚至人身自由，「這個條例本身為了香港人度身訂造的，無非是將中國人的法律套在香港人身上用，等於不管一國兩制，港人治港，等於直接管治香港」。

他認為，中國政府對香港過去的承諾是完全靠不住的，當香港年輕人走出來抗爭，就被毆打、開槍、強力鎮壓，現場已超過1500人被捕。他又指，「在香港傀儡政權的管治下，香港人孤立無援，希望你們伸出援手，而不僅僅是聲援。」他希望台灣政府在現行的治規下，以人道立場幫助香港年青人，最少在延期居留上以同情的心情處理，讓他們有足夠的時間留在台灣，為未來的打算作更好的準備，可以居留時間一再延期，「我們（台港）是唇齒相依，台灣加油，香港加油」。

【1927】前香港民族黨召集人陳浩天出席集會，他表示心情沉重及擔心，今天很多人被捕，被打到昏迷，會不會死掉也不知道，希望台灣人可以珍惜擁有的自由，感謝台灣願意成為一個平台，讓香港人向國際發聲，9月29日發起全球遊行集會，目的是為了讓國際知道，中國極端的民族主義、國家至上，軍事威脅周邊的國家，還有集中營，民族滅絕，「不會放過香港跟台灣」。

陳浩天說：「時間革命是跟你們有關的！」他稱引用十幾歲學生跟成人講的話：「我們要的不是你們喊加油，不是給我們吃飯、住，而是你們走出來跟我們一齊抗爭，而不是在我們的後面」。他希望台灣人不是為了支持香港人走出來，而是為你們自己，「時代革命不是屬於香港人，而是屬於這個時代每一個擁抱自由的人，前人未完成的任務就是結束極端主義，這個責任現在到我們的肩上，不只是香港人的責任，而且也是你們的責任」

他續稱，「如果你們不去抗爭，中國就一定會過來，所以請你們做好準備，在台灣也掀起一場時代革命。」「捍衛自由，時代革命」香港人、台灣人、全世界都可以喊、都是一份子，只是戰線、戰場及角色不同，「但我們打的是同一場仗，打的是同一個敵人」。

【1921】義守大學被襲學生表示，自6月9日一直關注及支持反修例運動，在自己的宿舍門外以連儂牆聲援香港，但卻有中國生因為他貼出反修例的言論，而指他「不配做人」、「香港狗」、「廢青」、「中國的地方你們不承認不去死」，並向他使用暴力，叉勁及潑水。他指台灣是高度民主自由的地方，民主國家是應該接受不同的聲音及政見，打壓言論自由是不能接受的。他又指，不能接受「政治不能帶進校園」的說法，學生想法逐漸成熟，學會批判思考，「小政改善生活，大政改變社會」，現在避而不談，政治還是會找上你或你的下一代，香港現在為了失去的自由而抗爭，年青人失去的暑假及私人時間，走上街頭處理蘊釀多時的計時炸彈，每次的抗爭都有機會回不來，但冒着風險亦要捍衛民主自由，也希望台灣也會捍衛自己的自由，不像香港現在要用血和汗，才能拿回原本有的東西，6月9日至今一百多天，有多少人被逮捕、受傷、先走一步，「大家都累了，但如果就此放棄，我相信他們不會原諒我們，這是一場不能輸的戰爭，這是一場時代革命」。

何韻詩與台灣歌手楊大正合唱島嶼天光。（魯嘉裕攝）

【1856】台灣原住民歌手巴奈以廣東話唱「問誰未發聲」，由於太大雨，現場只剩下約數百人。

【1831】何韻詩、楊大正合唱島嶼天光。

【1824】遊行隊伍約於下午5時半到達，現正於立法院對開進行集會，現場下非常大雨，但仍有不少人參與集會，站至林森南路。

何韻詩表示，發現台灣有「紅色恐怖」。（黃廸雯攝）

【1730】何韻詩在台灣公民陣線發言人江旻諺及台灣無黨籍立委林昶佐陪同下會見傳媒。林昶佐指目前兩人被捕，警方調查中，其中一名被捕人士有統促黨背景。何韻詩稱，過去三個月，香港市民及學生面對面中共政府、香港政府、香港警察、親中團體及人士，他們用各種方法滅聲，今日發現台灣有「紅色恐怖」，但作為追求法治、人權的抗爭者，是不可能退下來。江旻諺指，在遊行前，一名香港義工遇襲，對方企圖叉頸及偷拍起底。

【1649】台灣人林媽媽帶同就讀小六及小四的子女，與台灣親子共學教育促進會參與遊行。她表示，自六月開始一直關注反修例運動，一直會同子女討論相關議題，他們亦能感同身受，了解香港局勢，子女問小孩能否參加活動，她告知「小孩也可以參與，小孩是要為自己的未來社會，爭取自己的權益與自由」。她指，子女對反修例有感香港沒有言語的自由，不能表達想法，損失自己的權益。整個反修例中，最令她及子女印象深刻的，是一名小孩在天橋上與遊行隊伍高呼「香港人加油」，及少女中布袋彈。

大會稱10萬人參與遊行。(黃廸雯攝)

【1638】大會稱參與人數10萬人。

【1634】大會公布遊行人數近10萬人，並叫呼「台港同學，齊上齊落」。主辦單位之一、由在台港人組成的「香港邊城青年」代表Justin發言時表示，向香港手足表示抱歉無法回港一齊抗爭，但希望手足知道在台港人及世界各地都在支持他們，即使身在異鄉但仍同在，「願今生可以煲底再擁抱，我哋會帶住一盒鳳梨酥，除口罩相認」。Justin又指面對香港警察濫權濫暴對待示威者、港府政治拘捕示威者，沒有想過台灣會成為香港示威者的避風港，未來為避免示威者再受政治檢控，希望台灣能成為他們的大後方，讓他們更安心做抗極權前線。

【1631】現遊行隊伍途經襄陽路，有港人高叫口號。

【1621】十多名遊行人士拉起一幅長近6米的連儂牆橫額，其中一名任攝影師的參與人士稱，相片中的是早前被拆下的公館連儂牆，他們在被拆下之前逐一將隧道內連儂牆環境拍下，然後今次花了幾天將連儂牆重現，他表示每人都應該有表達意見的自由，對於反修例運動，他認為政府有負責要保障人民的安全。

大會宣布參與人數破萬。（魯嘉裕攝）

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【1620】現場播行「願榮光歸香港」，大會公布人數達五萬人，並着參與者張開五指，高呼「五大訴求，缺一不可」、「香港加油，台灣力油」。

【1600】遊行人士用國語叫「光復香港，時代革命、只有暴政，沒有暴徒」後，隊頭往中山南路方向出發。

【1559】隊頭準備出發，主辦單位指人龍己排到中山南路，人數破萬。

【1442】活動發言人東吳大學學生會權益部部長黃彥誠表示，當時他正陪同何韻詩接受傳媒聯訪，訪問開始不到幾分鐘，有人穿戴着香港抗爭者的裝備，假扮成參與者從後方衝上來潑油漆，所以有很多媒體被潑到，該名男子已被警察帶走，何韻詩聯訪到一個階段就中斷，由經理人陪同前來清理。

【1519】遊行下午3時開始前，已有大批穿黑衣人士在立法院外聚集，人數近數千人。現場消息指，何韻詩在大台前方接受傳媒訪問時，被一名蒙面男子從後淋紅油，紅油亦濺中其他人，包括在場記者。本網記者目擊在旁戒備的台灣警方將一名蒙面男子帶走。何韻詩稍後將會返回遊行隊伍。

向何韻詩淋油男子被警方帶走。（魯嘉裕攝）

遊行主辦之一、台灣公民陣線發言人江旻諺表示，對上一次台灣聲援香港的616集會有1萬人參與，今次主辦單位連日來透過社交媒體、記者會及宣傳車宣傳929遊行，希望能召集10萬人參與遊行，惟今日可能受天氣影響參與人數，但仍期望人數能超過上次集會。

早前台灣警方指有情報顯示今日會有不同政治主張的團體包括「愛國同心會」及「中華統一促進黨」有機會出現於遊行途經地點，江旻諺擔心他們會襲擊港人及香港學生，主辦方會派糾察加強巡邏，相信警方會加派人手避免衝突。

而今日全台均有聲援香港的活動，包括台南「抗極權」遊行、新竹《十年》放映會、高雄聲援晚會及台中的「We:connect護香港同抗中/牽手撐香港行動」。