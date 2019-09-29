【9.29遊行】水炮車駐中聯辦政總　銅鑼灣SOGO、希愼廣場暫停營業

網民發起「9.29反極權遊行」由銅鑼灣崇光百貨遊行至金鐘政府總部，遊行未有向警方申請不反對通知書。上午9時50分兩輛水炮車及兩輛「銳武」裝甲車抵達中聯辦外，另有一輛水炮車及「銳武」裝甲車於遊行終點政總內戒備。在起點銅鑼灣，SOGO、世貿中心等大型商場暫停營業。

水炮車裝甲車駐中聯辦外。（鄧詠中攝）

據發起人「我要攬炒」團隊聲明，「9.29反極權遊行」有超過19個國家、42個城市響應，目標是「全球連線 共抗極權」，聲援香港反修例運動。遊行由銅鑼灣崇光百貨行至金鐘政府總部，遊行未有向警方申請不反對通知書。上午9時50分兩輛水炮車及兩輛「銳武」裝甲車抵達中聯辦外，蒙上全面的防暴警員戒備。

至於遊行終點金鐘政府總部，一部水炮車及一部「銳武」裝甲車駛入政總內戒備。

銅鑼灣大型商場暫停營業

在遊行起點銅鑼灣，三個主要商場SOGO崇光百貨及世貿中心暫停營業。其中SOGO崇光百貨則貼出告示，世貿中心則以橙色膠帶圍封出入口，有途人赫見世貿關門，大驚「吓，唔係嘛？」

希愼廣場在社交網站公佈，由於預計附近有大型公眾活動舉行，廣場會於下午1時關閉，如情況有變，有可能更早關閉。希慎保安指，上午11時許在商場外貼通告，並不清楚港鐵岀口何時關閉。東角LAFORET保安指，未收到通知商場何時關閉，相信將視乎情況而定。有店舖職員透露，據經驗相信將於下午2時關閉。

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