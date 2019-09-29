【連儂牆】中年男凌晨清粉嶺連儂牆　街坊上前詢問險遭推出橋

今日（29日）凌晨時分，一名黑衣中年男子清理連儂牆期間，將一名上前查問的白衣男子推開，更一度將其推到橋邊，抱起對方、頭部伸出橋外，狀似欲將其推出橋，白衣男則緊抓橋邊，情況險象環生。有律師表示，如果事件中為單方面施襲，男子可干犯普通襲撃或意圖造成身體嚴重傷害。

中年男抱起欲將其推出橋。（網上片段截圖／ Kelvin Tsang）

白衣男上前查詢 中年男抱起欲將其推出橋

事發於凌晨四時，粉嶺火車站一名中年男子清理連儂牆的紙張，期間一名身穿白衣的年輕街坊走上前問「唔好意思先生，你依家做咩要拆？」對方則重覆多次「請你行開」，又指該名白衣男「阻住」及後一度推開他。其後，中年男子將對方推到橋邊，並將他抱起、頭部懸向橋外，白衣男緊握橋邊，中年漢及後將其放下，此時拍片男子大呼「喂唔好亂嚟！」中年男子及後叫白衣男「行開啊！」，再度欲將其推向橋邊，直呼「最後一次！」，而白衣男則回應「我乜都冇做過，冇惡意」中年男將白衣男推開後，繼續清理橋上紙張。

《香港01》今早向警方查詢，警方表示區內警署未有接獲相關案件的報案。

涉普通襲撃或意圖造成身體嚴重傷害

律師黃國桐表示，如果事件中為單方面施襲，男子可干犯普通襲撃或意圖造成身體嚴重傷害；根據《侵害人身罪條例》，任何人因普通襲擊而被定罪，即屬犯可循簡易或公訴程序審訊的罪行，可處監禁1年；而任何人意圖使任何人受殘害、外貌毀損、成為傷殘或身體受其他形式的嚴重傷害，則干犯意圖造成身體嚴重傷害，屬犯可循公訴程序審訊的罪行，可處終身監禁。