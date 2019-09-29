【緊急折返】香港航空HX707機件故障折返　乘客：安全燈一直冇熄

今午（29日）12時47分，香港國際機場一架離港、前往峇里島的航班，於起飛45分鐘後，因機件故障需即時折返，消防一度作「全面戒備」，及後航班安全著陸香港機場。乘客Tim表示，起飛後航班一直未有熄掉安全燈號，曾感到惟異，及後機長便以廣播告之機件出現故障需折返；而回程途中航班速度明顯較快，又指聞見少許異味，但未知該異味的來源，降落時亦「剎制好急」；至降落一刻，機上乘客均一同拍手。

飛往峇里島航班緊急折返 消防全面戒備

今午（29日）12時47分，香港國際機場一架離港航班需要折返，消防需要作全面戒備（Full Emergency），現場一度有七輛救護車於現場，及後飛機已降落香港機場，事件暫時仍在調查中。

資料顯示，涉事航班為香港航空HX707，原訂於12時05分起飛，下午5時20分降落於印尼峇里島登巴薩，惟飛行約一小時段折返香港國際機場。

航班因機件故障需折返。（讀者提供）

稱機件故障需折返 降落一刻乘客拍手

一名機上乘客Tim表示，航班原訂由香機飛往峇里島，於下午12時05分飛行，約45分鐘後機長表示以班機出現問題，需要立即返回香港；中文則以「機件故障」回答。他表示，回程時僅用半小時飛機便回航，形容飛行速度「飛得好快」，亦聞到少許異味，未知異味是否來自汽油味，又指估計因為加速關係，飛機回程時有搖晃情況，而降落時「剎制好急」；待飛機降落後，機上乘客均一同拍手。

起飛後安全訊號無熄感怪異

Tim續指，飛機降落於跑道中間，以往均會於跑道再滑行一段時間，今次則沒有，機長則表示要以45分鐘檢查。半小時後機長表示班機不可使用，其後多名消防及警員戒備，消防人員及後到班機上協助乘客離開，他表示下飛機時未看見飛機有異常，沒有煙亦沒有火，螺旋表面看亦無怪異。惟他提到，起飛後一段時間，正常飛機會將戴安全帶的燈號熄滅，惟此次起飛後一直未有熄掉安全燈號，對此感到怪異，不久後機長便通知班機需折返。

現時航空公司已安排另一班機於他們，惟因需要搬運行李等，仍需一段時間，未知何時可起飛，而航空公司又已安排水於櫃檯供他們使用。