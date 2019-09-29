【9.29遊行】示威者燒賀國慶標語　防暴抬走「特朗普」

有網民發起「全球連線、共抗極權」遊行，由銅鑼灣崇光百貨外軒尼詩道，遊行至金鐘政府總部，由於遊行並無獲警方發出不反對通知書，故有關遊行集會屬違法。不過，仍然有不少示威者響應上街，下午3時許在金鐘道的太古廣場外，拆去天橋上賀國慶的標語並焚燒，火舌不時傳出巨響，現場濃煙密布。防暴警推進期間，將一名化身「美國總統特朗普」男子制服，並將他抬走。

下午約3時15分，示威者在金鐘太古廣場外的金鐘道聚集，多名穿黑衣的人士突然爬上金鐘廊天橋，將掛在橋上的賀國慶標語拆下掟到馬路上，地面的示威者則用噴漆將「熱烈慶祝」四個大字噴上大交叉。

同時，亦有示威者用噴霧劑及打火機自製「噴火槍」，不斷燃點焚燒標點，亦有人帶來雜物助燃。標語瞬即起火，火光熊熊，並冒起陣陣黑色濃煙，相當刺鼻，火堆中更不時傳出「啪啪聲」巨響。

消防約半小時後趕抵，立刻開喉滅火，大批防暴警隨後持長盾及長槍到場，示威者未有散去，雙方對峙，防暴發出警告及高舉藍旗，未幾警員戴上「豬嘴」施放催淚彈，示威者後退舉起傘陣防禦。

在統一中心外，一名戴上美國總統特朗普頭套的男子在站立不動，防暴進期間被警方從後捉住，有警員伸手扯去頭套，該名男子之後被制服，由兩至三名警員合力抬走。