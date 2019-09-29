【9.29遊行】第一身直擊　防暴警灣仔驅散　印尼女記者疑右眼中彈

大批示威者響應號召，今日到銅鑼灣至金鐘一帶進行抗議，不少傳媒都尾隨示威者進行直播，當抵達灣仔行人天橋時，防暴警包抄橋上的示威者及傳媒，警告立即離開天橋，示威者未有聽從，雙方一度對峙，其間有防暴警一邊擎槍指向群眾一邊落樓梯時，突然傳來「砰」一聲巨響，現場一名印尼女記者懷疑被擊中右眼受傷倒地，從其直播畫面「第一身視覺」可見，女記者受傷後緩緩後退，倒在地上，身邊不斷有人大叫「call白車」，女記者亦似乎沒有知覺，最終由救護員送院治理。

本港印尼媒體SUARA一名女記者今日下午3時許，隨示威者大隊進行直播，當示威者走到灣仔行人天橋時，被防暴警員前後包抄，示威者及傳媒一路走至告士打道、近稅務大樓位置，防暴警多次警告眾人離開天橋，返回地面，惟示威者堅持留守橋上，更有示威者持「自製盾」進逼警方。

防暴警在多次警告無效下，多次擎槍指向示威者，雙方一度對峙，其間有防暴警邊擎槍邊退落樓梯時，懷疑開過一槍，從該印尼女記者的直播晝面見到，在「砰」一聲後她一直後退，之後不支倒地，鏡頭影住地面，未幾鏡頭一轉，見到有多名傳媒包圍着她，背後不斷有人大叫「Frist Aid」，亦有人呼叫「小姐」，「隻眼傷咗呀」，「call白車呀」，期間一直未見女記者有任何反應。救護員期後到場為她急救，送院治理。