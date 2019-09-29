【9.29遊行】金鐘站落閘　示威者狹縫爬出　消防相助

9.29「反極權大遊行」演變成連串衝突事件，金鐘有示威者縱火、掟汽油彈，警方以催淚彈、布袋彈、橡膠子彈驅散，至下午4時45分，港鐵宣布港鐵金鐘站暫時關閉，港島綫、荃灣綫、南港島綫列車不停金鐘站。傍晚，網上流傳一段影片，片中金鐘站一個出入口落閘，距離地面只餘不足半米的空隙，有示威者、乘客等經狹縫爬出，有消防員在旁協助。

下午3時許，太古廣場外有示威者拆下國慶廣告紙板並焚燒，防暴警設防，並向示威者平射多枚催淚彈、布袋彈、橡膠子彈。示威者以燃燒彈及磚頭還擊。下午4時18分， 金鐘警方突然撤退，示威者追上，向警車投擲磚塊，而催淚彈繼續從高處掉下。

其後在下午4時45分，港鐵宣布港鐵金鐘站暫時關閉，港島綫現時不停金鐘站、灣仔站，荃灣綫不停金鐘站。南港島綫列車亦不停金鐘站。當時，有人發現金鐘站內有大量防暴警員。

傍晚時份，網上流傳一段影片，懷疑拍攝於金鐘站海富中心A出口，鐵閘當時已降下，只餘一條不足半米高的隙縫，大量乘客、示威者伏在地上，經隙縫爬離金鐘站，旁邊有消防員協助。

消防處副消防總長（總部）陳慶勇在周一（9月30日）在警方記者會上表示，消防處昨日（9月29）下午4時58分接獲一宗緊急救護服務，同時派出有先遣急救員的救護車前赴現場處理，地點是統一中心星展銀行，消防車到場時，多名人士上前接觸該車主管，表示在金鐘港鐵站出口有大量傷者，需要消防救援，主管即時將隊員分成兩小隊，一隊繼續前往處理先遣急救召喚，另一隊包括主管與隊目前往金鐘站了解事件，當他們到達閘口時，發現捲閘已停留在大家見到的有關位置，並有多人由捲閘底爬出，因為擔心有人疊人的情況，以及要了解是否有大量傷者，故主管派出隊目前往閘前了解，及提供協助予部分人士，整個過程中消防並沒有使用任何工具撬開相關捲閘。