【9.29遊行】未上裝防暴警遇催淚煙　衝入餐廳殃及食客、職員

9.29「反極權大遊行」演變成連串衝突，晚上防暴警防線推進至灣仔鵝頸橋，突向巴士發射催淚彈，然後才放行巴士離開。軒尼詩道彌漫催淚煙，但旁邊餐廳食客安然用膳，突然兩名未上裝防暴警衝入餐廳暫避，門一打開，催淚煙直攻餐廳，食客爭相走避，淚流滿面。收銀職員直指過往銅鑼灣爆多場衝突，今次是首次近距離吸入催淚煙。

收銀員指，由於剛巧接到老闆電話，故只能邊吸毒煙邊聽電話。(余睿菁攝)

晚上近9時，救護員在軒尼詩道協助一名被打爆頭的男子送上救護車，其間有有巴士駛至波斯富街天橋底停下，車上有乘客，並舉掌以示「五大訴求，缺一不可」，當巴士駛至鵝頸橋方向時，警方突舉紅旗，並發射催淚彈，其後放行巴士離開。

在場人士指有兩名未上裝備的警員開門衝入位於軒尼詩道近鵝頸橋的九龍餐室，致毒氣攻入餐廳。有食客食物剛上，批評警權無限大，警員開門令毒氣攻入餐室，致無法進食。

其後，食客一度衝入廁所躲避、洗眼。現場遺下大批廚餘。至於餐廳侍應已即時戴上外科口罩。義務急救員協助食客及上裝備的救護員洗眼。

+ 2

餐室的女收銀員指，由於餐廳位於軒尼詩道，過往亦曾吸入遠方飄來的催淚煙，但今日是首次近距離吸入催淚煙。

該名收銀員又指，由於剛巧接到老闆電話，故只能邊吸毒煙邊聽電話。幸現場有義務急救員替其「夾手指」，初步檢查身體，又教她呼吸，並留下生理鹽水供其洗眼。