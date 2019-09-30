【9.29遊行】戴特朗普頭套被警抬走　社運人士楊繼昌被捕

社運人士楊繼昌戴特朗普頭套，防暴警防線前慢行被捕。9.29「反極權大遊行」在金鐘道爆發大型衝突，示威者縱火、掟汽油彈，防暴警趕至施放催淚彈驅散。雙方對峙時，一名戴特朗普頭套的襯衫男子背對警方防線，緩緩向示威者方向前行，被防暴警從後以長盾推撞，並抓其頭部扯入防線中，並脫去其頭套。 該男子事後被防暴警打橫抬走，被人發現是前民主進步黨主席、本土派人士楊繼昌。社民連成員曾浚瑛證實他被捕，將被押往中環警署，身體並沒有特別狀況，有律師及家人照顧。據了解，楊有加拿大及英國國籍，他的家人已向加拿大及英國領事館求助。

下午3時許，示威者在金鐘太古廣場外的金鐘道聚集，縱火焚燒國慶標語，防暴警半小時後趕至現場，並施放催淚彈，示威者後退舉起傘陣防禦。防暴警盾牌不斷向示威者方向推進，其間，統一中心外，一名戴上美國總統特朗普頭套、身穿襯衫打呔的男子一直背對警方防線，慢慢向前步行，後方的防暴警逼近並稱「向前行呀！」又以盾牌不斷推撞。其後他猛然被防暴警從後捉住其頭部，將他拉入警方防線內，再伸手扯去頭套。該名男子之後被制服，由兩至三名警員合力抬走，其間未見他作出反抗。

事後有人發現他是社運人士楊繼昌，並不斷在Facbeook上追問他安危，擔心他被抬走時失去知覺，但不獲回應。至晚上，綽號「金鷹」的社民連成員曾浚瑛在個人fb指，楊繼昌向他傳來消息，現正被押往中區警署，身體並沒有特別狀況，有律師及家人照顧。