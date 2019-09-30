【逃犯條例】尖沙咀男子罵警「垃圾」　防暴警上前拔警棍撳地制服

警員的肩章上並無任何警隊標識及號碼。(網上片段截圖)

尖沙咀發生男子指罵警員後，被制服撳地事件。網上流傳一條約3分半鐘的短片，片段之始可見約有10名身穿「韓國裝」的防暴警察，在尖沙咀金馬倫道與彌敦道交界，近匯豐銀行對開截查數名男女，被截查人士身穿藍色及黑色上衣。

大部分警員未見展示編號

片段可見，該批身穿防暴服的警員，大部份人的肩上及胸前並無「警察」字樣，亦無展示警員編號。肩章位置只掛有一塊淨色的布章。其中一人則可見有「三柴」肩章，如屬警察職位為「警長」；另有一名手持警棍的警員，肩章上可見到「一粒花」，如屬警察職位為「見習督察」。

據知事發為前日(9月28日)晚上9時許，當時正好是9.28「反抗威權迎接黎明」集會結束不久。街上當時有不少途人行經，有人開啟電話的拍攝功能，拍下截查的經過，卻遭警員喝止「唔好影!」

期間，一名在尖沙咀地鐵站近金馬倫道出口的男子，見狀不滿，大聲隔空指罵「垃圾」。有警員聽到此句後，立即臉色一變，約有3名警員隨即走上前，將該名男子推埋牆邊，再踢其膕窩位(膝蓋後面)令其跌在地上，多名警員將其制服撳在地上。

市民：「阿SIR唔好咁啦，人地咩都無做!」

其他在場人士見狀，有人拍攝過程時，亦被其他警員指罵，「影咩?唔好影!無野影呀!」鏡頭可見有人用警棍打向被制服的男子。有人除了大聲呼喝之外，同時揮手示意及以身體湧向拍攝的市民。有市民稱「阿SIR唔好咁啦，人地咩都無做!」、「一個人咋，使唔使咁多人撳住呀?」

一名身穿深色衫的女子，企圖向警員說話時，在場一名沒有穿任何標識記認、身穿淺色衫及孭背囊女子突然走出攔截，黑衫女稱「佢係我男朋友呀」該名淺色衫女子突然說「我地而家做緊...你男朋友頭先...」黑衣女子截停道「佢頭先咩呀?我睇住佢地衝過嚟打佢喎!」其他人亦加入指「人地咩都無做」。黑衣女子試圖拍攝其男友被制服過程，淺色衣女則不停「單檔」以身阻鏡。

隨後，有人大聲叫喊，問被制服男子的姓名及身份證號碼，該男子以模糊的聲音講出，未幾即被人喝道「喂，唔准郁呀!」在場人士再大叫問「你有無事呀，佢地有無壓住你條頸呀?」但對方未有回應，片段亦隨之結束。

《香港01》正向警察公共關係科查詢上述事件。