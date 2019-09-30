【9.29遊行】右眼中彈印尼女記者留醫　眼可見光　未知視力情況

9.29周日示威者在銅鑼灣一帶聚集，警方沿路推進並驅散人群，雙方在灣仔行人天橋對峙。防暴警擎槍指向群眾，在落樓梯時突然傳來「砰」一聲巨響，在場一名印尼女記者Veby懷疑被擊中右眼受傷倒地。01記者到醫院了解Veby受傷情況，她指受傷右眼看到光，但有瘀血在眼內，視力情況有待醫生檢查。

女記者受傷倒地。（余俊亮攝）

右眼可見光 案發時已配眼罩

右眼中彈印尼女記者Veby，任職於印尼免費報紙「SUARA」，已來港7年，是香港居民。香港01記者探望她時，對方可進行對答，唯精神狀態一般，略帶疲態，頭上的瘀青非常明顯，受傷的眼睛腫起一大塊；Veby表示當時有戴「全保護（well-protected）」眼罩及其他裝備，現在受傷的右眼可看到光，眼入面有瘀血，但受損情況有待醫生檢查；另外額頭亦受傷。Veby的親屬今日從印尼來港了解。

印尼領事館：已主動接觸警方

印尼領事館領事職員到醫院探望印尼女記者，表示當他們得悉事件時，已主動接觸警方，向警方表示一名印尼記者受傷。警方回覆指需要時間調查事件，及後會向他們發出正式回覆。另外，該名職員透露女記者認為自己的狀況仍不適合落口供；現時領事館亦已接觸她的家人，包括姊姊及其丈夫，並會提供對方相應協助。該名職員表示，現時女記者已情緒已平靜，相信醫療開支應會由保險付出。另外，領事館亦已聯絡女記者所屬公司，公司方面表示將會提供協助。