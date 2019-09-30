【警方記者會】警指「核心暴徒」策劃10.1扮警殺人：非常危險

持續逾三個月的反修例示威活動，未因十一國慶而停止，更可能會愈演愈烈，警方更預測會有「非常非常之危險」的暴力事件。警察公共關係科總警司謝振中今日在記者會上，指有情報顯示「核心暴徒」會暴力升級，行為「同恐怖主義愈行愈近」，指示威者策劃殺警、假扮警員殺害他人嫁禍警方、油站放火、召募死士進行重大傷亡事件等。警方已禁止及反對民陣明日遊行及集會，並警告參與被警方禁止的各區活動是非法集結。至於十一灣仔會展舉行的升旗典禮，警方將封閉整個會展半島的路段。

警方指示威者暴力行徑有升級情況，更呼籲在港鐵站縱火，並指有部分已付諸實行。（資料圖片）

警察公共關係科總警司謝振中在記者會上表示，警方收到關於「核心暴徒」就十一的情報，顯示「非常非常之危險」，據示威者周末的行徑，暴力趨勢有機會再次上升，「暴力影響深度及廣度，以及計劃，可以話同恐怖主義愈行愈近」，情報顯示有人策劃明日作出不同類型襲擊。暴徒暴力程度愈來愈高，攻擊愈來愈有策略，殺傷力愈來愈大，有核心分子正策劃不同類型襲擊，計劃如何殺警，扮警殺人嫁禍，部分行動已付諸實行，包括在港鐵或商場掟汽油彈，有人計劃在油站放火，招募自殺傾向人士造成更大事件，而有別於以往，網上情報針對明日而發出大規模殺傷行動，暴力主義行為愈行愈近，警方對此感到非常擔憂，現時未能預測襲擊程度去到甚麼地步。

本港受恐襲風險維持中度

他續指，警方不希望成為現實，會做好準備，有信心有能力處理，強調本港受恐襲風險仍屬中度水平。警方會繼續留意情報，因應事態發展，與相關政府部門溝通。他呼籲市民切勿參與明日非法活動，留意事態發展，如遇襲擊應遠離躲藏，然後報警，切勿為影相拍片置身危險地方。

謝振中﹕暴徒違法 所有聲稱的理念均是藉口

謝振中又指，「過往大家從來都無諗過恐怖主義四個字會同香港越行越近，無諗過每個星期會有大量暴徒大肆投擲汽油彈一樣，呢個挑戰前所未見，我必須重申警方有信心，亦有能力理任何可能出現的暴力事件，亦已安排人手應付突發場面。」他呼籲停止衝擊警方防線，停止襲擊不同意見的人士，停止破壞公共設施，停止阻礙警方驅散或拘捕行動。遇上述情況下，警方無選擇下，必定果斷執法。「縱使暴徒的主張有幾崇高，縱使暴徒有幾不滿，只要暴徒做任何形式嘅暴力，作出任何違法行為，所有聲稱的理念及主張均是藉口。無視法紀嘅行為不會符合社會大眾的期望，情況惡化下去，代價不是香港社會可以承受。」他指過去三個月暴力情況不斷上升，相信明日情況會非常危險，亦會存在好多不確定性，「到呢一刻我哋選擇同佢越行越近，定懸崖勒馬呢？」

警察公共關係科總警司謝振中表示，「暴徒」的暴力行為升級，與恐怖主義愈行愈近，明日十一「非常非常之危險」。（陳浩然攝）

民陣原定十一舉行集會及遊行，已被警方發出反對通知書及上訴失敗，但網上仍有人發起六區集會。中區警區助理指揮官（行動）廖珈奇表示，明天的集會及遊行申請，由維園出發，以遮打公園作結，警方經風險評估發出反對通知書，主辦單位提出上訴，上訴委員會已駁回有關上訴，該遊行、集會予以反對及禁止，警方歡迎有關決定。

十一數周前已有宣傳教製作汽油彈

他指今次風險特別大，過往三個月暴力程度不斷升級，警方就今次上訴有向上訴委員會呈達警方關注，他強調警方並非針對任何團體，或任何日子，而是平衡了各方面風險的決定。最近的暴力越演越烈，示威者使用的武器包括磚頭、鋼珠、尖物，甚至過去兩日有大規模使用汽油彈，成份改善，非常危險，他們的行為對參與者及警員都構成嚴重的威脅。此外，大量人士的聚集，亦借機破壞香港重要的基建設施，包括港鐵站、紅隧收費站、交通燈等。整體就十一活動，在數周前已有宣傳教人製作汽油彈，另外煽動他人在該日子以汽油彈作攻擊。有情報指，激進者利用大型公眾活動，作嚴重危害公眾安全及秩序的行為，警方相對絕對對市民、記者、警員等人身及財產安全構成極大風險。

呼籲市民勿參與非法集結

廖珈奇指，透過社交媒體，不同人士或不同單位呼籲市民舉辦及參與不同活動，活動範圍相當廣泛，港九新界全日不同時段都有，會帶來相當高風險，警方工作相當困難，因此警方取用的策略必定要更有效，在面對這些情報時會認真審慎及部署，呼籲市民明日遇到相關活動不要停留，除了本身可能有機會構成罪行，對自身安全亦有危險，重申警方行動目的是維持公共安全，亦是首要任務。他提醒市民，參與遭警方反對的集會，可能已干犯參與未經批准集結的罪行，根據公安條例，最高可監禁五年，呼籲市民不要參與。

灣仔分區指揮官周虹表示，配合十一灣仔會展舉行的升旗典禮，會展半島及灣仔北一帶的道路已經封閉，路段包括整個會展半島，博覽道、博覽道中、博覽道東、中環及灣仔繞道通往灣仔道北的出口及介乎博覽道中及會議道之間的一段菲林明道，另外介乎龍合街及博覽道東之間的一段龍和道，中環及灣仔繞道通往龍和道的路均封閉。

她指，以往均有人當日到灣仔北一帶進行公眾活動，警方政策協助市民進行和平、理性的公眾活動，警方會在當日調配適當的人手維持公眾安全及秩序，令升旗典禮順利進行。

警方記者會全文﹕

【18﹕00】被問及周日灣仔一名印尼女記者被布袋彈擊中眼部，謝振中表示，當時橋上有大量暴徒，沿住天橋將警方向告士打道壓退，警員落樓梯時，大量暴徒向警員擲硬物、手持汽油彈，而警員在樓梯向橋上發過一發布袋彈，落橋後亦被暴徒襲擊，投下兩枚汽油彈，其中一枚差點擲中一名警員，當時橋上有記者，亦有很多暴徒，在當刻別無選擇下，警員使用了相應的武力。謝稱，肯定警員無刻意瞄準記者作出射擊。

謝振中對記者在暴力示威場面期間受傷表示慰問，稱警方非常關注事件，亦主動介入，透過印尼領事館代表已接觸了事主，事主現階段需要休養，未能落口供，警方得知她稍後會經過律師向警方作出正式的投訴，現階段不會就事件太詳細的內容作資料提供。他強調，示威場面非常危險，尤其過去數個周末，暴徒使用大量的致命武器，包括昨日從橋上擲兩枚汽油彈，他再呼籲記者或在場市民必需尋找安全位置進行工作。從部分片段看到，在當刻響起槍聲前，仍有暴徒在她路過，去到如此暴力階段，記者必需處理好自己的人身安全。

對於警方是否會調查相關警員及確定女記者被警方布袋彈擊中，謝振中表示，聽到一下聲響後，女記者跌底。警方會待投訴開始，會了解其傷勢、口供以確認事實的原因。對其傷勢原因將來調查的結果現階段不作評論。

被問到警員向記者笑住噴胡椒噴霧，是否不滿或針對記者，江永祥表示，當時警員在軒尼詩道進行行動，眼前有數百名示威者，過程中有示威者不斷叫囂，向警員擲物，包括玻璃樽及磚塊等，有個別暴力人士拍打警車車身，當時警員以寡敵眾的情況下決定撤退，且戰且退期間部分警員上警車，該名警員當時使用胡椒噴劑，是瞄向前面一大班暴力示威者。他指無奈地很多時警員處理暴力示者時，中間夾雜不同人士包括記者。

江永祥稱，警方不希望這種事發生，希望各方顧及自己的安全，盡量不要站在警方及暴力示威者中間。「只係單憑一張相片話我哋同時當時係咪笑呢，只係一剎那捕捉嘅樣子，冇晒前因後果，當時同事前面有大量暴力示威者，我諗唔會有人笑得出。我想信呢個畫面唔能夠反映事實嘅全部」。

【17﹕50】昨日有警員驅散時，向天噴椒令遠處傳媒亦中招，方志堅強調警方絕對不是刻意瞄準記者，但混亂中記者會與暴力示威者位置相當近，警方採用甚麼方式使用胡椒噴劑，會根據現場專業判斷，目的一定是為驅散，現場警察公共關係科人員會提供協助，亦希望記者與示威者保持距離。

謝振中強調，一定不會針對記者噴椒，傳媒聯絡隊人員都曾中椒，或受衝擊，昨日有人向警掟汽油彈，有機會會死，在危險環境下工作，「無嘢比自己生命緊要」，呼籲記者切勿站在警員及示威者之間。

印尼媒體SUARA一名女記者右眼疑中被擊中受傷。（資料圖片）

【17﹕40】有傳媒關注警員在高處向地面示威者發射催淚彈，方志堅表示，昨日金鐘夏愨道及政總一帶，示威者向警方及政總投擲50枚汽油彈，暴力示威者採取極端形式表達訴求，警方要作出相應行動，至於在高位部署，在武力及戰術使用上，需要確保警員安全及有效驅散，警方施放催淚煙是希望製造安全距離，達到驅散作用，反問「如不使用催淚煙，大家想見到短兵相接情況出現咩？」，強調警方希望將示威者傷亡，受傷程度減到最低。

方又確認，金鐘高處有速龍小隊人員，亦有穿紅衣的高空工作隊人員，提供協助和支援。就片段見到警員在極短距離向撤退示威者發射胡椒槍，方稱從來無提及最短距離是一至兩米，由於涉及行動部署和安排，不便透露，但強調，警方是依足生產商指引，沒有違規，而任何警員開槍後都會作出滙報。

就喬裝警在灣仔鳴槍，李桂華指出，喬裝警員原本需要行近目標執行任務，但昨日未開始任務已被指是警察，遭示威者施襲，有人用拳頭，之後有用武器，警員在別無他法要鳴槍脫身，李又指出，近期發現，暴力示威者懷疑身邊有警員就會施擊，周末銅鑼灣亦已有不是警員人士遇襲。

【17﹕19】不少片段顯示警方作出拘捕時按壓示威者至無法呼吸，甚至將示威者當作人盾，江永祥表示，警方作出拘捕時，外界認為落已經將被捕人士按地，但其實有被捕人仍然掙扎，有人用腳向上方踢，因此警方要用相應武力制服，有時警員連手扣都未落到，未算完全制服，而且有不少情況，制服時會有他人衝過來阻礙工作，甚至施襲意圖搶犯，所以警員要確保被補人的保安，要完全押解帶離才算完成。

至於警員將被捕人當人盾，江稱情況「相當之尷尬」，因當時警員好忙，需要一心多用，他當時槍指向直面，是由於直方有大量暴力示威者不願離開，所以不存在將被捕人當人盾，江又稱，以往都有示威者向被捕人方向掟汽油彈，所以警員只希望盡快帶離被捕人。

至於灣仔有懷疑喬裝警開槍，日後會否檢視喬裝警應佩槍？李桂華表示喬裝人員是否佩槍，因涉行動細節不便透露，但警方會依環境，任務及風險，視乎人數及是否佩槍，他指不建議一般市民到暴力示威區，所以毋須分辦探員或示威者，但強調，如警員要作出拘捕行動，會話表露警員身分，並會將目標人物暫時鎖上並壓在地上，如果是暴力示威者，通常都打完就走，這是兩者最大分別。

多人於金鐘被警方按地制伏。（蔡正邦攝）

【16﹕30】謝振中表示，暴徒暴力程度愈來愈高，攻擊愈來愈有策略，殺傷力愈來愈大，有核心分子正策劃不同類型襲擊，計劃如何殺警，扮警殺人嫁禍，部分行動已付諸實行，包括在港鐵或商場掟汽油彈，有人計劃在油站放火，招募自殺傾向人士造成更大事件，而有別於以往，網上情報針對明日而發出大規模殺傷行動，暴力主義行為愈行愈近，警方對此感到非常擔憂，現時未能預測襲擊程度去到甚麼地步，而本港恐襲程度維持中度，警方會繼續留意情報，因應事態發度，與相關政府部門溝通。

中區警區助理指揮官（行動）廖珈奇稱，網上有呼籲市民參加明日活動，範圍相當廣泛，港九新界全日不同時段都有，會帶來相當高風險，警方工作相當困難，因此警方取用的策略必定要更有效，在面對這些情報時會認真審慎及部署，呼籲市民明日遇到相關活動不要停留，除了本身可能有機會構成罪行，對自身安全亦有危險，重申警方行動目的是維持公共安全，亦是首要任務。

行動部警司方志堅表示，警方使用何種武器或武力是於被動狀態，要視乎面對甚麼武力才作出應對，方指昨日是違法活動，亦有不少衝擊事件，示威者裝備有提升暴力迹像，有責任及早採取行動維持秩序，而根據過往經驗，人多聚集會有機會出現恐怖性場面，由於不希望發生，所以在較早時間採取行動，使用相應武力制止非法集結。

方又稱，市民應關注用何種形式表達訴求，讓警方毋須考慮使用武力，在表達訴求和奉工守法可以同時兼得，呼籲以和平合法方式表達意見，任何人用不負責任，不論背景，政治立場，身份嚴正執法。

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，喬裝及便衣警員一向都有，行動目標除拘捕，遇有近距離觀察和搜證，李表示，必須承認這是相當高風險行動，當時同事未採取行動已被主動攻擊，有人使用用武器，近三個月面對的事件愈來愈暴力，愈來愈複雜，警方會用任何辦法去拘捕、搜證及觀察，每次都會審視是否有效，當中會考慮人員安全，及是否達行動目標，警方會用任何合法方式採取行動。

昨日灣仔現場，喬裝警手持類似同一飾樣的短棍。（區家麟提供圖片）

【16﹕30】灣仔分區指揮官周虹表示，配合十一灣仔會展舉行的升旗典禮，會展半島及灣仔北一帶的道路已經封閉，路段包括整個會展半島，博覽道、博覽道中、博覽道東、中環及灣仔繞道通往灣仔道北的出口及介乎博覽道中及會議道之間的一段菲林明道，另外介乎龍合街及博覽道東之間的一段龍和道，中環及灣仔繞道通往龍和道的路均封閉。

她指，以往均有人當日到灣仔北一帶進行公眾活動，警方政策協助市民進行和平、理性的公眾活動，警方會在當日調配適當的人手維持公眾安全及秩序，令升旗典禮順利進行。

謝振中結總指，「過往大家從來都無諗過恐怖主義四個字會同香港越行越近，無諗過每個星期會有大量暴徒大肆投擲汽油彈一樣，呢個挑戰前所未見，我必須重申警方有信心，亦有能力理任何可能出現的暴力事件，亦已安排人手應付突發場面。」警方呼籲：「請大家停止衝擊警方防線，停止襲擊不同意見的人士，停止破壞公共設施，停止阻礙警方驅散或拘捕行動。遇到呢啲情況，警方無選擇下，必定果斷執法。縱使暴徒的主張有幾崇高，從使暴徒有幾不滿，只要暴徒做任何形式嘅暴力，作出任何違法行為，所以聲稱的理念及主張均是藉口。無視法紀嘅行為不會符合社旲眾的期望，情況惡化下去，代價不是香港社會可以承受。過去三個月暴力情況不斷上升，我哋相信聽日情況會非常危險，亦會存在好多不確定性，到呢一刻我哋選擇同佢越行越近，定懸崖勒馬呢？」

【16﹕25】中區警區助理指揮官（行動）廖珈奇表示，明天的公集會及遊行申請，由維園出發，以遮打公園作結，警方經風險評估發出反對通知書，主辦單位提出上訴，上訴委員會已駁回有關上訴，該遊行、集會予以反對及禁止，警方歡迎有關決定難Z日木今次風險特別大，過往三個月暴力程度不斷升級，今次上訴有向上訴委員會呈達警方關注，他強調警方並非針對任何團體，或任何日子，而是平衡了，各方面風險的決定。最近的暴力越演越烈，示威者使用的武器包括磚頭、鋼珠、尖物，甚至過去兩日有大規模使用汽油彈，成份改善，非常危險，他們的行為對參與者及警員都構成嚴重的威脅。此外，大量人士的聚集，亦借機破壞香港重要的基建設施，包括港鐵站、紅隧收費站、交通燈等。整體就十一活動，在數周前已有宣傳教人製作汽油彈，另外煽動他人在該日子以汽油彈作攻擊。有情報指，激進者利用大型公眾活動，作嚴重危害公眾安全及秩序的行為，警方相對絕對對市民、記者、警員等人身及財產安全構成極大風險。

廖珈奇指，透過社交媒體，不同人士或不同單位呼籲市民舉辦與參與不同活動，活動包括全港各區都有，他提醒市民，參與遭警方反對的集會，可能已干犯參與未經批准集結的罪行，根據公安條例，最高可監禁五年，呼籲市民不要參與。

中區警區助理指揮官（行動）廖珈奇。(陳浩然攝)

【16﹕20】消防處副消防總長（總部）陳慶勇表示，周六消防處無接獲任何關於示威或聚眾活動有關的火警數字，但在政總附近有燒雜物及擲汽油彈的情況，由於警方宜時滅火，無需消防協助。周日消防則接獲25宗相關數字，港島區21宗、九龍1宗，新界3宗。示威者在銅鑼灣、金鐘、灣仔一帶起路障及燒雜物及擲汽油彈，其中示威者在灣仔菲林明道向行車天橋擲多汽油彈，火光處處，亦波及一座大廈，燒着外牆海報，在軒尼詩道及菲林明道一帶，有示威者在馬路上燒雜物，其間有人帶同石油汽罐到場，石油汽罐遇熱，會令裏面的氣體會急速膨脹，有可能造成爆炸，衝擊及碎片的方面無法預計，所以對在場人士造成嚴重的傷亡及破壞。示威者在銅鑼灣、灣仔等多個港鐵站出口堆起雜物焚燒，其中在修道球場的火勢相當猛烈，此外在太子站及大圍站附近亦曾有縱火事件。消防處重申，擲汽油彈及縱火均是非常危險的行為，除了直接火警及威脅在場人士的安全，濃煙及火勢亦會危及附近市民，後果不不堪設想。

陳慶勇表示，因應示威及聚眾活動，消防處會調配消防車及救護車在沿線策略情位置戒備，作最快捷的滅水及急救服務，但堵路、堵塞建築物及公共設施的出入口，亦會對消防處的緊急服務構成嚴重影響。消防處呼籲各位人士克制，顧及全有市民安全，停止以上行為，再次提升市民保持警覺，遠離危險的區份，不圍觀，記者要注意自身的安全。

另外，消防處昨日（9月29）下午4時58分接獲一宗緊急救護服務，同時派出有先遣急救員的救護車前赴現場處理，地點是統一中心星展銀行，消防車到場時，多名人士上前接觸該車主管，表示在金鐘港鐵站出口有大量傷者，需要消防救援，主管即時將隊員分成兩小隊，一隊繼續前往處理先遣急救召喚，另一隊包括主管與隊目前往金鐘站了解事件，當他們到達閘口時，發現捲閘已停留在大家見到的有關位置，並有多人由捲閘底爬出，因為擔心有人疊人的情況，以及要了解是否有大量傷者，故主管派出隊目前往閘前了解，及提供協助予部分人士，整個過程中消防並沒有使用任何工具撬開相關捲閘。

金鐘站捲閘留有一狹縫，示威者由底下爬出，在旁有消防協助。(網上影片截圖)

【16﹕05】警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥表示，9.27周五無拘捕任何人；9.28周六在天水圍、灣仔、屯門、紅磡、深水埗共拘捕11人，包括8男3女，16至63歲，涉及刑事毀壞、有物品可作非法用途、普通襲擊等。9.29周日在港島各區、旺角及天水圍，共拘146人，包括118男28女，年齡12至53歲，涉及非法結集、襲警、阻差辦公、有物品可作非法用途、藏有攻擊性武器及公眾地方行為不檢等，周末被捕的157人中有67人為學生，主要涉非法結集，為43%，屬大比份，趨勢令人擔憂，他希望所以年輕人或學生作任何非法行為前，「停一停、諗一諗，會唔會令自己抱憾終生」。

江永祥指，法庭案件方面，上周日9.22 元朗暴力事件，警在27日拘捕一名25歲及30歲男子，他們分別被控傷人及、襲擊致造成身體傷害罪及刑毀，今早在粉嶺裁判法院提堂。上周六在屯門發生的暴力事件，警方昨日在拘捕一名27歲女子縱火罪，今日在粉嶺裁判法院提堂，她亦涉昨日在銅鑼灣發生襲警事件，亦被暫控襲警，亦於今日在粉嶺裁判法院提堂。

江永祥指，在周末共有8名警員受傷，主要在拘捕及驅散期間，被暴力示威者圍毆或拘捕人士反抗令警員受傷。27日警方無用任何彈藥，28日使用四枚催淚彈，29日328催淚彈、橡膠子彈306枚，布袋彈95枚、海棉彈79枚。

江永祥稱，有指有便衣人員在灣仔港鐵站縱火，警方「絕對否認呢啲無根據指控」，在任何行動中不會作出縱火違法行為，作採取不同的行動最終目的是為公共安全及公共秩序。「暴徒」在作出任何違法事件後，嘗試將責任推落便裝警員身上是極不負責任，相信公眾對狡辯已感厭倦。

警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥。(陳浩然攝)

【16﹕00】警察公共關係科總警司謝振中在開場發言前表示，警方收到關於核心「暴徒」就十一的情報，顯示「非常非常之危險」，據示威者周末的行徑，暴力趨勢有機會再次上升，「暴力影響深度及廣度，以及計劃，可以話同恐怖主義愈行愈近」，情報顯示有人策劃明日作出不同類型襲擊，例如殺警，假扮警員殺人，商場放火，港鐵站及油站投汽油彈，更召募死士進行重大傷亡事件，情況令人非常擔憂，警方不希望成為現實，會做好準備，有信心有能力處理，強調本港受恐襲風險仍屬中度水平，但呼籲市民切勿參與明日非法活動，留意事態發展，如遇襲擊應遠離躲藏，然後報警，切勿為影相拍片置身危險地方。

謝振中又表示，周齊示威者不斷衝擊警方，在政總及海富中心的防線，有人用鐳射槍襲警，又射向半空直升機，又用硬物掟爛政總外牆玻璃，縱火掟汽油彈，火舌幾米高。

而周日示威者在港島多處縱火，由金鐘漫延至灣仔及銅鑼灣，謝高舉一個破洞的警隊圓盾，指示威者用彈叉及磚頭襲警，令盾牌被打穿，「盾都打爛，如果打落同事身上會有好嚴重傷害」。謝又指，示威者燒着雜物，濃煙上升影響居民，有「暴徒」見警服他人時掟汽油彈，是不顧安危，又有人將汽油彈掟上民居，甚至有人持石油氣罐遊走，如果發生爆炸會造成傷亡，過去周末，「暴徒」已掟近100枚汽彈，強調縱火可以判囚終身。「暴徒」又走入商場破壞，打人，有的士被毀，在又一城有黑衣人打爛商店設施，警方會對任何違法行為嚴肅調查。

警察公共關係科總警司謝振中。(陳浩然攝)

昨日(29日)，十一前夕的「929反極權遊行」，街頭氣氛凝重，警隊如臨大敵，遊行未開始，防暴警已於銅鑼灣驅趕示威者，並發放多枚催淚彈，展開929不平靜的一日。港島的警民衝突中，防暴警從高處向地面開槍，橡膠子彈、布袋彈在人群中散落，印尼媒體SUARA一名女記者右眼疑中被擊中受傷；喬裝警被識破後遭示威者追打，喬裝警拔出真槍向天開了一槍；加料水炮車出動，多名記者走避不及，誤中含有胡椒水成份的藍色水。

遊行中，示威者擲汽油彈、設路障、縱火等阻礙防暴警的追捕，過程中多名示威者被捕，有女示威者被捕期間上衣被掀起，內衣外露；有示威者被制服時，警員將他頭壓在地上致頭破血流等。根據醫管局資料，929衝突有48名傷者。

警察公共關係科總警司謝振中、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華、行動部警司方志堅、中區警區助理指揮官（行動）廖珈奇及灣仔分區指揮官周虹今日(30日)下午見記者。消防處副消防總長（總部）陳慶勇亦會一同出席。