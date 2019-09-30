【警方記者會】盤點三卧底行動兩敗露開槍解圍　網民發動10.1楔衫

繼831激烈衝突中，有喬裝蒙面示威者的警員被識破後，要向天鳴真槍示警解圍後，昨日「929反極權遊行」中，再有一名喬裝警被在場人士揭穿假扮示威者遭困時，向天鳴槍示警。過去三個月，警方曾出動三次喬裝行動，兩次行動中均以鳴槍示警收場，一次情報顯示示威者有汽油彈，但拉人後未有發現。 警方今日於例行記者會回應指，昨日喬裝警於未執行任務時，已被識破，繼而被人襲擊，最後別無他法，惟有鳴槍示警。至於未來是否會停止喬裝行動中，警方稱會用所有辦法停止暴力，而喬裝警是否均獲配佩槍，警方稱要視乎環境、行動風險等。

有人於現場發現彈殼。（網上圖片）

昨日(29日)的「全球反極權大遊行」演變成激烈的警民衝突，大批示威者與防暴警、速龍小隊在金鐘、灣仔一帶發生衝突。傍晚6時許，修頓球場外有防暴警向示威者推進時，有多名疑似蒙面、喬裝成示威者的警員在灣仔示威現場被識穿，他們被示威者包圍。

有傳媒拍攝到當時約20名喬裝警被識破後，現場示威者將他們包圍，不讓他們離開，並向他們擲雜物，對他們進行追打，期間現場曾傳出一下槍聲後，有傳媒拍攝到有喬裝警持槍向天，示威者立即驚慌四散，而喬裝警逃至近地鐵灣仔站旁的男廁躲藏，其後由警員接應離開。這是繼831後，再有喬裝警開真槍。

未執行任務已被識破受襲

昨日有喬裝警鳴槍示警，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華稱，喬裝警不同便衣警，喬裝警盡量接近目標去執行任務。李桂華稱，昨日喬裝警於未執行任務時，已被識破，繼而被人襲擊，「開頭時候係用拳頭、武器嚟咗後就大肆襲擊，最尾同事別無他法，惟有鳴槍示警先至脫身到。」李桂華續指，現時示威者已不是拒捕，「而係懷疑佢身邊係警察時已開始襲擊。」

因應環境決定喬裝警​是否佩槍

被問及日後喬裝警於行動中是否會獲配佩槍，李桂華回應指，不方便透露行動細節，因希望未來該類行動可有效去做，「惟有一樣嘢，我哋點樣去決定，因應環境、任務同埋所處風險，去決定人數同埋是否佩槍。」

喬裝警昨日最終要鳴槍示警，日後會否檢討喬裝警行動，李桂華表示，派便衣人員或喬裝警往示威現場並非新鮮事，行動目標是多方面，未必只是拘捕，有時作近距離觀察、搜證等，「我哋必須承認，呢個係一個相當高風險嘅行動。」李桂華稱，昨日喬裝警未作出任何行動，已被示威者主動用武器襲擊，「過去依三個月，我哋面對嘅嘢係越來越暴力、越來越複雜，警方會用任何辦法停止呢啲行動。」

警：喬裝警採取行動時會表明身份

市民如何識別喬裝警，李桂華稱，一般市民不應前往高危地方，「一般市民我哹唔建議佢去高危示威區，所以就唔需要去識別邊一啲係探員、邊一啲係示威者。」李桂華指，若喬裝警需要採取行動時，他一定會告訴對方他是警務人員；作出拘捕時，一定會將拘捕的人暫時鎖上、壓在地上，「如果見到其他暴力示威者，佢哋係唔會，佢哋打完就走，呢個係最大分別。」

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華稱，喬裝警是否均獲配佩槍，警方稱要視乎環境、行動風險等。（陳浩然攝）

811喬裝行動共拘15人

過去三個月，已知的警方喬裝行動有三次，分別為811衝突、831衝突及昨日的衝突。811首次有喬裝警參與行動，當日警方稱，根據最新評估，部分示威者會使用汽油彈、疑似氣槍狀武器的情況，較過往頻密，於是決定加強拘捕行動，派出喬裝成示威者的警員混入人群，當日於銅鑼灣及尖沙咀，有多個身穿黑衣、帶上頭盔、口罩以及豬嘴，衣著儼如示威者的人士，協助警方制伏示威者，最終拘捕15名示威者。

831喬裝警被識破 向天開兩槍示警

自811後，示威者得知警方有喬裝行動，出現「捉鬼」，將疑似喬裝警找出，而831衝突當天，一名喬裝警於維園被識破後，示威者企圖搶走他們的手提電話，雙方進行拉扯，示威者並襲擊喬裝警，喬裝警最後向天開兩槍示警。831的喬裝行動中，喬裝警有成功協助拘捕示威者。

昨日再有喬裝警於行動中被識破，需要開槍示警始成功脫身。明日為十一國慶，民間發起全港六區集會，為令喬裝警無所遁形，網民發起明日「全民楔衫日」。