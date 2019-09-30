【三級火警】北角住宅火釀兩傷　70歲婦陷昏迷　97歲翁清醒送院

北角錦屏街24至38號幸福大樓一住宅單位，今（30日）下午4時發生火警，濃煙密佈，起火後24分鐘，消防處升為三級火警處理，並動用多條滅火喉及煙帽隊灌救。消防員疏散大廈住客，並救出多名受煙嗆男女住客。火勢於下午5時27分受到控制，下午6時46分大致被救熄，火警中兩人受傷，被送往東區醫院治理。

警方表示，兩名傷者分別為姓吳（97歲）老翁、以及一名70歲菲律賓籍老婦，兩人被送往東區醫院治理，其中受傷老婦昏迷送院，吳翁則清醒。火警中約60人疏散到安全位置。據了解，起火原因疑與單位電力問題有關，但確實原因仍有待調查。

受火警影響，英皇道往中環方向近明園西街的部份行車線一度封閉，駕駛人士只可使用餘下行車線行車。

婆婆住在大廈內的許小姐表示，下午4時許經過上址見到救護車及消防車到場，當時消防員已開始準備救人，她立即向消防員稱婆婆80多歲住在九樓，仍在單位內。她亦致電婆婆，婆婆有接電話。許小姐著婆婆在家中等候，而她因擔心婆婆安危，曾在另一大廈嘗試穿過天台前往拯救婆婆。當她走至天台時，發現已經煙霧彌漫，視力受阻，「啲煙好膠，好刺鼻」，眼睛無法打開。她嘗試由天台照向婆婆的單位，亦想經走廊前往婆婆單位，但環境太黑，「隻手都黑晒。」她立即離開，並向消防員指「救唔到家人」，由消防員前往救援。她形容黑煙猶如有毒氣體，消防員在約兩小時後將婆婆救走，相信消防員按樓層救人，而起火位置是五樓。她指婆婆沒有大礙，與鄰居在一起。

另一名姓蘇的女住戶表示，當時家中只有10歲的狗，當她回來後得悉火警，立即向消防員指狗被困家中，她等了一小時後，消防成功將狗救出，「勁開心，頭先想喊。」

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七旬婦被發現梯間 現留醫ICU

消防處署理消防區長(港島東)張家文表示，消防處下午4時接獲火警報告，指北角錦屏街24至38號幸福大樓五樓一個住宅單位起火，消防員在4分鐘後到達，發現現場濃煙密佈，同時接獲多名市民求助，於是在下午4時24分將火勢升為三級，以增加人手迅速救援及滅火。

張續指，行動共出動13名消防員，28名救護員，派出30輛消防車及9輛救護車，開1喉3煙帽隊救火，起火面積8米乘10米，期間消防共疏散28名居民，另有50人自行疏散，火原因仍在調查中，由於起火單位燒得嚴重，還在調查起火位置。

行動中，消防共救出兩人，其中一名70歲女子在梯間被發現，當時已神志不清，獲救後送東區醫院，留醫深切治療部；另一名90歲男子則吸入濃煙不適，於大廈天台獲救，帶到安全地方，暫未知道傷者是否起火單位租戶。