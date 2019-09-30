【警方記者會】周六日衝突拘157人　學生佔四成　射逾800枚彈藥

反修例示威持續三個多月，上周六（28日）為雨傘運動五周年，添馬公園集會後，金鐘一帶爆發衝突；周日（29日）「全球連線、共抗極權」遊行，示威者與警方在港島中區及旺角一帶發生嚴重衝突，有示威者投擲汽油彈、縱火、擲物等。警方於周末的拘捕及驅散行動中，使用逾800枚彈藥，總共拘捕157人，年紀最小僅12歲，當中逾四成為學生，警方指趨勢令人擔憂。

周末拘157人 43%為學生 最細12歲

警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥表示，9月28日周六警方在天水圍、灣仔、屯門、紅磡、深水埗共拘捕11人，包括8男3女，16至63歲，涉及刑事毀壞、有物品可作非法用途、普通襲擊等。9月29日周日在港島各區、旺角及天水圍，共拘捕146人，包括118男28女，年齡12至53歲，涉及非法結集、襲警、阻差辦公、有物品可作非法用途、藏有攻擊性武器及公眾地方行為不檢等。周末日被捕的157人中有67人為學生，主要涉非法結集，43%屬高比例，「趨勢令人擔憂」，江永祥盼所有年輕人或學生作任何非法行為前，「停一停、諗一諗，會唔會令自己抱憾終生」。

警方在周末日共拘157人，67人為學生。（資料圖片）

9.29使用808枚彈藥

江永祥指，在周末共有8名警員受傷，主要在拘捕及驅散期間，被暴力示威者圍毆或被捕人士反抗令警員受傷。警方於周六使用4枚催淚彈；周日使用合共808枚彈藥，包括328枚催淚彈、306枚橡膠子彈，95枚布袋彈及79枚海棉彈。

警方於周末日使用逾800枚彈藥。（資料圖片）

元朗「私了」被捕兩人周一提堂

江永祥又指，9月22日元朗暴力事件，警方於上周五拘捕兩名分別25歲及30歲男子，分別被控傷人及襲擊致造成身體傷害罪及刑事毀壞；9月23日在屯門發生的暴力事件，警方周日拘捕一名27歲女子，控以縱火罪，她亦涉周日在銅鑼灣發生的襲警事件，亦被暫控襲警。上述三人今日在粉嶺裁判法院提堂。

示威者周末使用近100枚汽油彈

警察公共關係科總警司謝振中表示，周日示威者在港島多處縱火，由金鐘蔓延至灣仔及銅鑼灣，示威者燒着雜物，有「暴徒」見警制服他人時掟汽油彈，甚至有人持石油氣罐遊走。過去周末，「暴徒」已掟近100枚汽油彈。「暴徒」又走入商場破壞，打人，有的士被刑毀。