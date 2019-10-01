【10.1九龍直播】示威者深水埗縱放煙花　防暴警遇襲流血開兩槍

反修例示威浪潮持續，踏入十一國慶更愈演愈烈，警方亦預期「非常非常之危險」。民陣原計劃舉行的遊行及集會獲發反對通知書及上訴失敗，但有網民仍然發起全港多區集會。九龍區的集會地點為黃大仙廣場及深水埗楓樹街球場。網民呼籲反修例人士上街，並指為了對抗喬裝示威者的警員，提醒全民黑衣及楔衫。下午6時，黃大仙、深水埗及旺角正爆發激烈警民衝突，防暴警發射催淚彈驅散堵跟、擲物、縱火、掟汽油彈、破壞港鐵站、商舖的示威者。窩打老道，有防暴警遇襲流血，開兩槍示警。

【2211】太子﹕警方防線推至荔枝角道，向在場人士噴胡椒噴劑及舉起長槍。在警方防線前的主要是傳媒。一名身穿黃背心、手持攝錄機，相信是傳媒的男子被帶至警方防線後方。現場亦有至少三人被制服及被搜身，分別兩男一女。

【2207】太子﹕有速龍小隊衝向示威者，制服至少一人，示威者沿弼街向內街跑去。防暴警向旺角方向推進。

【2206】太子﹕防暴警在彌敦道及太子道西交界集結。聯合廣場外有示威者縱火。

【2203】太子﹕示威者不斷燃放煙花。

【2148】太子﹕消防到場撲滅路障的火。

【2141】太子﹕警方再施放催淚彈。示威者一度後退，其後又返回路障位置。

【2136】太子﹕示威者在彌敦道面向旺角警署的方向設防及築路障，現時向旺角方向後退。兩分鐘後，有示威者在彌敦道向路障掟汽油彈，火勢加劇。旺角警署舉橙旗。

旺角警署不斷施放催淚彈，示威者掟汽油彈﹕

【2130】太子﹕有示威者向旺角警署投汽油彈，消防到場撲救。警方再施放兩枚催淚彈。

【2123】太子﹕旺角警署再度施放催淚彈。

【2124】太子﹕剛剛警方施放多枚催淚彈，有一枚催淚彈射落至於太子站旁的龍津小食店，催淚煙攻上食物。負責人隨即用紙皮蓋着食物。他指，是最近第二次波及其食物，上次損失數千元，他一年無奈表示如催淚煙落在食物附近，全數都需要丟棄，至於金錢損失仍需時點算。

示威者深水埗站縱火，向天放煙花﹕

【2109】太子﹕旺角警署外舉黑旗，並施放數枚催淚彈。

【2109】深水埗﹕深水埗長沙灣道及欽州街交界不斷有示威者放煙花，空中不斷有煙花綻放。消防員到場撲滅深水埗站其中一個出口的火。

【2105】深水埗﹕示威者表示一起離開，現場共有兩個出口被縱火。

【2104】太子﹕旺角警署外警方施放催淚煙，但沒有任何示威者聚集。

【2101】深水埗﹕有示威者以雨傘擊碎出口的玻璃，並在出口縱火，更傳出多下爆炸聲，一個玻璃樽彈出長沙灣道。

【2058】太子﹕旺角警署外的太子道西及彌敦道有人在行人路聚集，但人數不多，約數十人，警方廣播要求市民離開。

旺角警署放催淚煙，現場不見示威者﹕

【2026】深水埗﹕消防員到場撲救長沙灣政府合署的火警，示威者散開。

【2019】深水埗﹕示威者一度進入長沙灣政府合署，示威者在政府合署內外縱火，並繼續向政府合署內掟物件。現場火光熊熊，火警鐘響起。

【2012】旺角﹕A1出口被毀壞，玻璃碎裂。

【1958】旺角﹕有示威者以鐵欄及小巴站牌封住旺角港鐵站C1出口。

示威者在長沙灣政府合署內外縱火﹕

示威者破壞旺角站出口﹕

【1948】旺角﹕直升機於亞皆老街上空停留，聚集市民紛紛開傘給走到有該位置暫避。另外，再有「私了」事件發生， 有示威者指，當時有一名身上有酒氣的中年男子突然向街上的示威者踢拖鞋，並以挑釁的口氣說：「我唔小心㗎喎。」其後被示威者圍打。男子面上有黑色液體，另外有示威者用啤酒「兜頭淋」。有示威者聲稱是男子自己跣倒，沾濕自己。

【1937】深水埗﹕一名白髮老翁在欽州街及荔枝角道交界倒在地上，大批義務急救員進行救援。現場指他沒依交通燈號橫過馬路時，並間向警署張望，突然一輛的士由荔枝角道駛出，車速不算快，將老翁撞到。他頭部著地受傷，一度昏迷，現場地上有大量鮮血。在場人士包圍一輛的士，司機在駕駛座。警方發廣播要求在場人士不要阻塞交通，指已召救護車。救護車及消防員到場。現場未見有警員到場調查此宗交通意外。

【1934】深水埗﹕示威者向警署方向舉傘陣，警方曾發出廣播警告。而警署外有一批沒有上裝的示威者奔跑，現場傳出呼叫及尖叫聲，大叫「First aid」。

【1920】深水埗﹕西九龍中心對開，有示威者聚集，並在馬路中間花槽石壆縱火。示威者佔據欽州街向警署方向馬路。六分鐘後，消防到場滅火。

深水埗示威者再掟汽油彈，阿伯過馬路被的士撞﹕

+ 4 + 3 + 2

【1916】旺角﹕警方在亞皆老街舉橙旗。三分鐘後，警方登上警車離開。警方離開期間被示威者不停扔雜物。

【1903】旺角﹕有示威者向警方扔香蕉，防暴警隨即舉槍指向行人路。

【1856】旺角﹕大批示威者在亞皆老街唱歌及指罵防暴警員，警方舉藍旗。兩分鐘後，防暴警推進。

【1853】黃大仙﹕有示威者破壞黃大仙站出口，將雜物堆放在出口的樓梯並放火，有示威者以硬物拆顯示屏。

【1840】黃大仙﹕示威者再燒路障縱火，已獲增援的防暴警開始推進。防暴警封鎖行人天橋，不准記者上橋採訪，並稱「唔好阻住做嘢」。

【1827】黃大仙﹕ 一批示威者重佔黃大仙廣場對出龍翔道，本來正休息的防暴警再次戒備。數分鐘後，示威者再向警方防線掟汽油彈。

示威者重佔黃大仙廣場對出龍翔道﹕

+ 5 + 4 + 3

【1822】深水埗﹕有記者受傷被送上救護車。

【1819】黃大仙﹕大批示威者往九龍城方向後退，現時在近蒲崗村道聚集，在防線位置掟燃燒彈，與警方已對峙15分鐘。有示威者曾嘗試在橋上向警方掟磚頭但失敗。黃大仙站水浸，玻璃全碎，嚴重損毀。

【1814】旺角﹕警方舉黑旗，繼續向太子方向推進，現時已抵彌敦道及亞皆老街交界。

【1808】旺角﹕有示威者圍毆一名操普通話的灰衣中年男子，男子頭部被打至流血。他被襲後示威者稱要取其手機。另外，旺角站的玻璃被打碎。有急救員目擊事件經過，指灰衣男子拍照，被示威者圍，然然灰衣男子先動手推示威者，方被示威者圍打。灰衣男受訪時則指他只向人群拍照，沒有做其他事，然後就被打，他指不知道被多少人打。

旺角示威者圍毆灰衣男，旺角站玻璃被打碎﹕

【1807】深水埗﹕警方發射布袋後衝出欽州街，示威者再次四散，防暴亦退回警署。一名記者右眼角疑被流彈擦傷，由義務急救員治理。現時西九龍中心對開大量防暴警設防，剛剛稍為後退，示威者防線在嘉頓對開。

【1751】旺角﹕尖沙咀的速龍小隊推進至總統商業大廈對開位置，示威者則退到奶路臣街。 信和中心外有數名示威者被拘捕。

【1747】深水埗﹕示威者投完一枚汽油彈後，警方開咪稱會使用催淚彈、橡膠彈對付搞事的人，又呼喝記者返回行人話，問記者﹕「嚟做嘢定搞事」。一輛紅色私家車來到助示威者做盾，警射催淚彈才離開。

【1734】尖沙咀﹕示威者再掟汽油彈，警方不斷施放催淚煙，路面上仍有車輛行駛。

【1731】深水埗﹕經過一輪推進後，警方往警署方向後退，示威者再次聚集長沙灣道。

尖沙咀示威者再掟汽油彈，警方不斷施放催淚煙﹕

【1730】尖沙咀﹕彌敦道警方再舉黑旗及橙旗。

【1720】黃大仙﹕龍翔道有示威者縱火，現場傳出爆炸聲。

【1711】黃大仙﹕龍翔道警方防線，有示威者向警方左邊掟汽油彈險中記者。警員向投擲方向發射橡膠彈。

【1658】尖沙咀﹕示威者沿路破壞商戶。

【1655】深水埗﹕警放催淚煙驅散示威者。

龍翔道至少有九名示威者被捕﹕

+ 2

【1656】黃大仙﹕龍翔道至少有九名示威者被捕。

【1655】深水埗﹕警方放催淚煙。

【1654】尖沙咀﹕再有多名示威者被捕，有示威者躲入後巷，有示威者頭部受傷。

【1650】黃大仙﹕龍翔道大量速龍在已鎖上的港鐵站剪鎖走出。

【1650】深水埗﹕示威者打爛政府合署玻璃，有人點火，投汽油彈，觸動灑水系統。防暴步出警署，呼籲市民離開，警告即將清場。

示威者打爛長沙灣政府合署玻璃，有人點火，投汽油彈﹕

【1648】尖沙咀﹕警方舉起黑旗及橙旗。兩分鐘後，一名女示威者被捕。

【1644】黃大仙﹕龍翔道有兩名示威者被捕。龍翔道多發催淚彈橡膠彈，警突衝上行人路放催淚彈，示威者汽油彈還擊。

【1643】尖沙咀﹕防暴警員已到達佐敦道。

黃大仙中心外示威者掟汽油彈，警開橡膠子彈﹕

【1638】黃大仙﹕龍翔道的防暴警向前推進。再有示威者被射中眼部。另外，有警員受傷，他舉真槍示警，其後被人扶走。

【1635】尖沙咀﹕警方向沒有示威者、只有記者的巴士站位置扔催淚彈。

【1627】尖沙咀﹕尖沙咀警署外有樹被汽油彈扔中著火，警方向樹射水，示威者不斷後退，而警方繼續持續放催淚彈。示威者現時在柯士甸道設防線。

【1625】黃大仙﹕示威者在睦鄰街遊樂場內四處縱火，警放催淚煙，記者現時被困在公園內無法離開。

黃大仙睦鄰街遊樂場示威者縱火，警放催淚煙﹕

【1620】尖沙咀警署﹕示威者向警署投擲汽油彈，警方以催淚彈還擊。

【1618】黃大仙﹕示威者入黃大仙中心附近內街。

【1617】黃大仙﹕示威者向黃大仙中心對峙，有人手持疑似油漆彈。

【1615】深水埗﹕示威者向火堆掟噴漆罐，現場爆發出爆炸聲，濃煙刺鼻。

示威者向尖沙咀警署掟汽油彈﹕

黃大仙持續更新

【1614】逾千名示威者聚集在黃大仙龍翔道。



【1608】黃大仙中心對開電單車位起火，6至7架電單車被波及。【1558】黃大仙警發布袋彈。示威者破壞路燈。



【1556】龍翔道大量催淚彈，有示威者向警察防線投擲汽油彈。



【1553】龍翔道多發催淚彈，中彈傷者被帶離現場。



【1552】示威者在龍翔道及蒲崗村道交界、鳳德道及蒲崗村道交界設路障，現場消息指摩士公園有防暴。



【1550】黃大仙龍翔道示威者中催淚彈，眼部流血。另外兩名示威者胸部中催淚彈，需要別人抬走。

【1545】龍翔道滿地溪錢。防暴警察在正德街對出向龍翔道舉黑旗，並發數發催淚彈。



【1543】警方在龍翔道施放數發催淚彈。示威者步向龍翔道。



【1541】示威者在蒲崗村道行人天橋上散大量溪錢。



【1539】警方在彩虹道舉橙、黑旗，並發射催淚彈。示威者重回彩虹道設路障。



【1532】示威者於鳳德道蒲崗村道交界、鳳德公園對出築路障。彩虹道示威者擲汽油彈，防暴戒備。



【1530】黃大仙雙鳳街示威者收集催淚彈罐，部分人轉往龍翔道。



【1521】龍翔道大批示威者聚集，有人正築路障。

​

【1517】警方與示威者在黃大仙雙鳳街街市外對峙，警舉黑旗。



【1505】示威者在彩虹道設路障。 黃大仙防暴落車，示威者現往龍翔道。

​

【1500】黃大仙示威者部分聚於彩虹道。 一批示威者衝到黃大仙消防局對出，向警車擲磚。



【1458】警方在沙田㘭道施放一發催淚彈。黃大仙道防暴向後退至沙田㘭道，並舉黑旗橙旗。



【1455】竹園停車場天台有人拋下雜物、玻璃。



【1453】龍翔道示威者散去。有人自竹園停車場天台向下淋液體，警方警告勿淋鏹水，又有人自天台抛下磚塊，黃大仙道防暴戴上防毒面罩。警方表示大量激進示威者於黃大仙龍翔道堵路，癱瘓交通。 警方指多次警告示威者停止違法行為無效，因應現場情況，防暴警察已施放催淚煙，使用適當武力驅散示威者。警方呼籲在場人士及附近街道的市民立即離開。警方也提醒附近一帶居民留意情況，如有需要，應關好窗戶，並留在室內安全地方。



【1451】沙田坳道多發催淚彈。黃大仙道藍旗。

黃大仙防暴舉藍旗。（羅君豪攝）

防暴警清理路上竹枝。（羅君豪攝）

【1436】黃大仙道有示威者聚集，並築起傘陣。警方在黃大仙盈鳳里至少拘捕四人。



【1433】黃大仙防暴警在沙田坳道再發射催淚彈，並清除路障。黃大仙防暴警察一度想再向前推進，但防暴警未有戴上防毒面罩，有警員阻止同袍再向前行，指「再行有煙」。

【1427】黃大仙防暴上警車。沙田坳道示威者於小巴站與防暴警距離百米對峙。



【1423】黃大仙沙田坳道有一批示威者往龍翔道前進。



【1421】黃大仙蒲崗村道，有樓上居民係單位內鬧警察，防暴警不停叫「你落黎啊Ｘ頭！」



【1417】防暴警再展示黑旗，並施放一枚催淚彈。一批示威者曾走出馬路，防暴警推進故散去，又問「有冇人跟隊打波？」呼籲到龍翔道。

【1412】黃大仙沙田㘭道有人挖磚、築路障。



【1407】黃大仙道示威者沿沙田坳道往上，向鳴鳳街方向前進，有人高呼「我哋轉場呀」。



【1404】黃大仙道示威者再向沙田坳道方向前進，有人沿途灑元寶溪錢。防暴警在黃大仙廣場外施放催淚彈。

【1400】黃大仙防暴警退回沙田坳道方向。



【1359】黃大仙有示威者走入竹園停車場。



【1356】防暴於黃大仙道戒備，示威者後退約百米對峙。

【1352】防暴警察再到黃大仙中心舉起藍旗，警方表示會作武力驅散，要求記者離開。示威者行至沙田坳道小巴站 防暴再次出現戒備，示威者現和警方距離百米對峙。黃大仙沙田坳道防暴警突向前衝，示威者向後退，有人旁邊籃球場前台擲下竹枝及雪糕筒。

【1346】黃大仙示威者指一輛巴士上有大量長者，清開路上竹枝供巴士通過。示威者表示「一齊行返落黃大仙廣場。」



【1346】黃大仙防暴警防線推推至黃大仙中心天橋附近。



【1342】大批示威者聚集於黃大仙道，有人拆開竹支。



【1342】深水埗示威者走出馬路。

【1337】黃大仙有防暴警推進期間，喝問市民「揸住支水做乜嘢？」



【1335】黃大仙警方往竹園方向向前推進，站出龍翔道。



【1332】黃大仙示威者在警方防線前組傘陣，有人稱天橋方向正有警察前來後散去。示威者兵分兩路一部份去竹園方向，一部份往消防局。



【1330】黃大仙警方呼籲在場人士向觀塘方向離去，大量示威者在黃大仙中心對面聚集。防暴上橋走向示威者，警告示威者非法集結，有示威者投擲雜物。



【1329】黃大仙警員舉藍旗。

+ 7 + 6 + 5

【1320】有黑衣人士坐在黃大仙廟外空間，合唱《願榮光歸香港》，並高呼香港人加油，有人着防暴警察一齊唱。



【1305】警員到黃大仙下村截查，在正德街有女黑衣人被截查，搜出頭盔口罩和示威物品。防暴又在黃大仙廟外再截查一名黑衣男子，有警員向他宣稱，此區疑會發生非法集結，勸籲他勿參與，並於抄下身份證後放行。警方其後再截查一對黑衣男女，並詢問其住處，亦於抄下身份證資料後放行。

【1304】一男一女於黃大仙廟外被截查及搜袋，二人身穿黑衣，女士戴上黑色口罩。



【1256】警方鑑證人員在現場搜證，刮地上的油漆放入膠袋。



【1243】綠衣男子用金漆在地面寫上「光復香港 時代革命」，其後被捕。現場消息指有人在北館被搜身，期間警方曾查看他的電話，搜出袋內物件後被帶走。

+ 2

【1230】德福廣場大部分店舖關閘，開門的小食店「渣哥一九九六」有市民排隊光顧。



【1228】在黃大仙，幾乎所有在路面行走的市民都被查問，警方警告如果這裏有非法集結，他們有可能涉及其中。另有防暴警查看記者證。



【1225】身穿綠色背心的街坊表示居於鳳凰新村，因為黃大仙中心及地鐵站所有出入口封閉，於是在附近遊走，防暴警見狀上前查問：「點解你行嚟行去，拎身分證出嚟。」



【1217】黃大仙中心北館有黑衣人停留。



【1210】黃大仙祠外40多名防暴警駐守，黑衣男子被截查，警員在其身上搜出文宣單張。

【1200】觀塘apm全日暫停營業。



【1150】淘大商場落閘，部分地舖仲有營業。



【1140】黃大仙祠貼出告示，指因應特別情況暫停開放。



【1127】黃大仙中心廣播由於黃大仙預計有公眾活動、黃大仙站暫停；經最新風險評估後，考慮到商戶及顧客安全，黃大仙中心北館及南館關閉。

【1123】康文署宣布由於附近或會出現特殊情況，深水埗區楓樹街遊樂場；沙田區沙田大會堂和沙田公共圖書館；以及屯門區屯門大會堂和屯門公共圖書館已提早關閉。因應情況，同區或其他有可能受影響地區的文康設施或會於短時間內宣布提早關閉，以確保場地使用者的安全。巿民在前往場地前應先致電有關場地或1823查詢。

港鐵宣佈黃大仙站上午11時暫停服務，未屆時限部分出入口已拉閘。（陳蕾蕾攝）

+ 5 + 4 + 3

【1107】黃大仙站只準出，不準進入。



【1100】黃大仙月台廣播，呼籲市民盡快上車，指今日列車服務已終止。

【1049】黃大仙站內店舖頭全關。



【1041】黃大仙站部份出入口已拉閘。



【0930】防暴警黃大仙站內外戒備，黃大仙站多個出口關閉。



【0738】獅子山現「十一國殤」直幡。

深水埗、油尖旺持續更新

警員遇襲窩打老道開真槍，初步消息指開兩槍。

【1612】深水埗示威者毀政府合署玻璃。

​

【1609】尖沙咀警施放催淚彈。



【1606】尖沙咀警署發出廣播：「前面的暴徒，如果你哋越過柯士甸道，我哋會即刻放催淚煙」示威者向警署扔汽油彈。



【1550】油麻地衝鋒車軍裝警開真槍。警員遇襲窩打老道開真槍，現場消息指共向天開兩槍，警察被打至見血。

​【1528】深水埗示威者重返欽州街及長沙灣道，深水埗警署再發警告，即將驅散示威者。



【1519】深水埗隊頭到彌敦道及佐敦道交界，開始戴上裝備。



【1445】示威者途經西洋菜南街，卓悅落閘



【1514】深水埗隊頭已到佐敦。



【1509】深水埗示威者途經彌敦道及加士居道，見到有清潔工人清理垃圾桶，大叫：「唔洗清喇，交畀我哋啦，辛苦曬！」清潔工人隨即走開，示威者上前搬取垃圾桶設路障。



【1500】防暴警察在嘉頓對出戒備，一到喝罵行人路上的市民為「曱甴」

【1459】深水埗隊頭到油麻地。



【1454】示威者在彌敦道及咸美頓街交界設路障。



【1443】深水埗警署有防暴步出，慢慢推進。防暴警在長沙灣道民居舉黑旗，防暴警察、速龍小隊衝出，示威者四散。



​【1439】示威者在福榮街設路障中，然後向長沙灣方向離開。



【1435】深水埗隊頭到旺角道及彌敦道交界。

​【1430】深水埗隊頭至旺角道豪華戲院。



【1426】深水埗示威者在長沙灣道及欽州街交界設路障，深水埗警署警員發出警告，指已是非法集結，短時間內作出驅散，促示威者盡快離開。楓樹街、長沙灣道、黃竹街都有路障。



​【1415】界限街汝洲街便利店落閘。



【1412】示威者沿長沙灣道行到政府合署，堵塞長沙灣道及欽州街交界十字路口。



【1405】深水埗示威者經商討後決定前往彌敦道。

【1401】示威者用竹枝在長沙灣道往深水埗方向設路障。



​【1355】深水埗有人撒紙錢，大叫：「警察收嘢呀！」



【1347】深水埗示威者呼籲在場人士「唔好落旺角。」又有人散溪錢。

【1308】警方在深水埗楓樹遊樂場對開駐守，期間五名防暴追截一男子，男子逃脫。

六區集會地點包括港島的灣仔修頓球場，九龍的黃大仙廣場、深水埗的楓樹街球場，以及新界的沙田車公廟、荃灣沙咀道球場、屯門政府合署，集會時間由下午1時半起，並沒有申請不反對通知書。而民陣原計劃在下午2時舉行的「沒有國慶 只有國殤」遊行，由維園集合步行往遮打道，被警方發出反對通知書，而上訴亦失敗。

警方昨日在記者會上表示，收到關於「核心暴徒」就十一的情報，顯示「非常非常之危險」，據示威者周末的行徑，暴力趨勢有機會再次上升，「暴力影響深度及廣度，以及計劃，可以話同恐怖主義愈行愈近」，情報顯示有人策劃今日作出不同類型襲擊。暴徒暴力程度愈來愈高，攻擊愈來愈有策略，殺傷力愈來愈大，有核心分子正策劃不同類型襲擊，計劃如何殺警，扮警殺人嫁禍，部分行動已付諸實行，包括在港鐵或商場掟汽油彈，有人計劃在油站放火，招募自殺傾向人士造成更大事件，而有別於以往，網上情報針對今日而發出大規模殺傷行動，暴力主義行為愈行愈近，警方對此感到非常擔憂，現時未能預測襲擊程度去到甚麼地步。警方不希望成為現實，會做好準備，有信心有能力處理。警方亦呼籲市民切勿參與今日非法活動，留意事態發展，如遇襲擊應遠離躲藏，然後報警，切勿為影相拍片置身危險地方。