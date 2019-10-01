灣仔兩男企跳兩小時獲救　有人大叫遭逼害　爆炸品處理課到場　

昨（9月30日）晚10時48分，警方接報有兩名男子，危坐於灣仔駱克道275至277號金樂大廈一單位簷篷邊緣。救援人員趕抵立即展開游說，消防員同時在大廈對開馬路張開救生氣墊，並在涉事單位上一層戒備。

擾亂逾兩小時，今日（10月1日）約零時55分，3名消防「飛將軍」從樓上單位游繩而下，將兩名男事主救回安全位置，兩人其後由救護員送院，其中一人送院時需臥擔架床，並兩度高呼「光復香港」，獲在場圍觀市民回應「時代革命」，有防暴警員在場戒備。

及至凌晨1時許，據悉現場發現可疑物品，其後有警方爆炸品處理課（EOD）人員到場處理事件。消息稱，事發前警方正在執行一項行動，並曾展開搜捕，未知是否與企跳案有關。

由網上流傳的片段可見，事發時涉事大廈一度傳出「有差人逼人跳樓呀！救命呀！」的呼救聲；有人指曾有一隻「人字拖」從高處墮下。受事件影響，現場駱克道來回方向全線封閉，交通受阻；逾百市民在場圍觀，有人一度從地面大叫「唔好跳」，希望勸退兩名事主打消死念。

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其中一名男事主送院時臥擔架床，並兩度高呼「光復香港」，獲在場圍觀市民回應「時代革命」。（陳永武攝）

現場圍觀市民眾多，有防暴警察在場戒備。（陳永武攝）

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