【逃犯條例】警灣仔單位檢製汽油彈物料　五男被捕　兩人企跳獲救

昨（9月30日）晚10時48分，警方接報兩名男子，危坐於灣仔駱克道275至277號金樂大廈一單位簷篷邊緣。救援人員趕抵展開游說，消防員同時在大廈對開張開救生氣墊，並在涉事單位上一層戒備。

擾亂逾兩小時，今日（10月1日）約零時55分，3名消防「飛將軍」從樓上單位游繩而下，將兩名男事主救回安全位置，兩人其後由救護員送院，其中一人送院時需臥擔架床，並兩度高呼「光復香港」，獲在場圍觀市民回應「時代革命」，有防暴警員在場戒備。

及至凌晨1時許，據悉現場發現可疑物品，其後有警方爆炸品處理課（EOD）人員到場處理，逗留約一小時後收隊離去。消息稱，事發前警方正在執行一項行動，並曾展開搜捕，未知是否與企跳案有關。

由網上流傳的片段可見，事發時涉事大廈一度傳出「有差人逼人跳樓呀！救命呀！」的呼救聲；有人指曾有一隻「人字拖」從高處墮下。受事件影響，現場駱克道來回方向全線封閉，交通受阻；逾百市民在場圍觀，有人一度從地面大叫「唔好跳」，希望勸退兩名事主打消死念。

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警：共拘捕5人 2人爬出窗外

今晨5時許，商業罪案調查科警司洪毅，在灣仔警察總部向傳媒交代案情。洪稱，警方接報有人於涉案單位製造汽油彈，商罪科經調查及取得法庭搜令後，昨晚10時40分，突擊搜查目標單位，惟抵達後拍門不獲回應，人員遂用爆破工具破門而入，當時有一名男子在屋內，另兩名男子則已爬出窗外，人員欲上前拉回時，兩人不合作，並爬落下一層，遂通知警察談判專家及消防員到場協助游說，個多小時後，成功將兩人帶回安全位置。

洪表示，在目標單位拘捕3人，均涉「串謀藏有攻擊性武器」，並在他們身上搜獲喉管及單位鎖匙，當中兩人為學生、一人任職文員；其後再以同樣罪名，在大廈地下大堂拘捕2名涉案男子，分別任職設計師及商人。據了解，他們於示威活動中認識，並租住涉案單位。

檢獲製造汽油彈用料

警方在單位內檢獲大量可以用作製造汽油彈的用具及物料，包括30個內有釘的玻璃樽、鎂粉、鋁粉、天拿水、白電油、洗衣粉；另亦檢獲面罩、眼罩、防毒面具、是近期示威行動常見的用具。其後爆炸品處理課人員奉召到場，確定現場並無爆炸品，不過涉案物料通常用以製作汽油彈。

由於所檢獲物品是近期示威行動中常見的用具，洪指有理由相信與近月香港一些暴力事件有關，不排除有激進及暴力的示威者會使用汽油彈。就此，警方譴責在公眾地方投擲汽油彈等嚴重罪行，並指等同縱火，一經定罪，可被判終身監禁，呼籲市民切勿以身試法。

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警方檢獲可用作製造汽油彈的用具及物料，包括天拿水及洗衣粉。（陳永武攝）

行動中警方共拘捕五名男子。（陳永武攝）

行動中警方共拘捕五名男子。（陳永武攝）

其中一名被捕男子送院時臥擔架床，並兩度高呼「光復香港」，獲在場圍觀市民回應「時代革命」。（陳永武攝）

現場圍觀市民眾多，有防暴警察在場戒備。（陳永武攝）

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