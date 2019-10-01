【10.1遊行】政總太古廣場水炮車射藍色水　警灣仔拘捕多人

反修例風波在十一越見激烈，示威者今日發起六區集會，地點包括港島的灣仔修頓球場，九龍的黃大仙廣場、深水埗的楓樹街球場，以及新界的沙田車公廟、荃灣沙咀道球場及屯門政府合署，警方嚴陣以待，港鐵多個站關閉。今日多區爆發警方與示威者衝突與對峙，其中下午有大批示威者在金鐘抗議。

下午約4時，大批示威者在金鐘佔領夏愨道，高呼「光復香港時代革命」等口號，現場有音樂家組成的隊列隨行隨擊鼓，水炮車戒備。及至下午約4時20分，水炮車從政總發射藍色顏料，以驅散示威者，但示威者未有離開。

防暴警察向示威者施放催淚彈，示威者向灣仔方向後撤，其間有示威者向警方投擲燃燒物。部分示威者退後至樂禮街與警員對峙，但遭警方前方不斷發射催淚彈，大批記者中催淚煙，部分防暴警察上海富天橋着記者離開。

下午約4時40分，數名防暴警由海富天橋上向橋下示威者發放催淚彈，並舉起橙旗，數十示威者一度衝上電梯，防暴警舉槍向示威者，現場傳出多下槍聲，示威者不斷後撤，夏愨道遺下最少5粒彈頭。

夏愨道留下彈頭。（黃文軒攝）

下午5時，添馬街有紙皮起火，消防員到場灌救，另一端部分示威者退至太古廣場對開，以紙皮及泥製作路障，其間有消防車經過，示威者拍掌。示威者繼續向灣仔方向後退，而水炮車亦抵太古廣場外發射藍色顏料，防暴警再次着記者離開，呼籲記者不要參與非法集結。下午5時許，示威者於多處縱火，包括金鐘地鐵站出口及皇后大道東多處均火光熊熊。示威者向銅鑼灣方向後撤，其間在皇后大道中一帶沿路縱火，防暴警察在春園街、皇后大道東夾道追趕示威者，示威者四散。

+ 6 + 5 + 4

下午約5時40分，灣仔告士打道筆克大廈外，三名黑衣人被防暴警截查，其間警方向記者稱正處理嚴重罪案，要求記者離開。最少一男一女被帶到盧押道後巷截查，其間傳來大叫聲，而在筆克大廈的三衣黑衣人隨後亦被帶到後巷旁。下午約6時，盧押道多人被警方押上小巴帶走，社工試圖協助被捕者，卻遭警員喝斥，社工稱被捕者有權大叫自己名字。