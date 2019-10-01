【10.1遊行】示威者長沙灣政府合署掟汽油彈　深水埗站縱火放煙花

反修例示威持續，十一國慶日更在多區爆發衝突，警方今次至少兩次開真槍，示威者亦激烈還擊。深水埗示威活動由下午持續至晚上，長沙灣政府合署玻璃外牆遭打破，示威者向在政府合署內外數度縱火及掟汽油彈。此外，有示威者向深水埗站兩個出口縱火，並向站內及向天燒煙花，有示威者稱「慶祝國慶」。

十一多區示威，下午2時許，有示威者堵塞長沙灣道及欽州街交界十字路口聚集。及下午4時許，示威者將設於該處的長沙灣政府合署玻璃外牆打碎，在牆上噴漆寫「賀你老X」等字句。同時，有示威者向政府合署內點火、投汽油彈，觸動灑水系統，署外留下火種。防暴警聞訊步出深水埗警署，呼籲市民離開，警告即將清場。晚上8時許，示威者再度進入政府合署，並內外縱火，向政府合署內掟雜物。現場火光熊熊，火警鐘響起。消防員到場灌救，示威者散開。

此外，晚上近9時，半百示威者在長沙灣道及桂林街交界聚集，其間數名示威者先後在深水埗站D1及C1出口縱火，火勢狂烈，並多次再投入雜物，又由C1出口向站內燃點穿雲箭煙花，其後站內傳出一聲爆炸聲，消防員到場灌救，但示威者未有停止，繼續向天放煙花，稱「慶祝國慶」，同時感謝消防員。深水埗出口嚴重焚毀，面目全非。